Foi derrubada pela Justiça Federal a liminar que autorizava a criação de gado e a exploração mineral no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra, na divisa das regiões Sul e Centro-Oeste do Estado, por famílias que são donas de terras na área de proteção. A suspensão foi proferida pelo desembargador federal Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), à pedido da Advocacia Geral da União (AGU).

Conforme a solicitação feita pelo órgão federal, a decisão judicial, que foi proferida pela Vara Federal Única de Passos, no Sul de Minas, colocava em risco uma área de 96 mil hectares do parque, que corresponde ao trecho ocupado por proprietários de terras que ainda não foram desapropriadas.

Além de autorizar as famílias a explorarem atividades de mineração e agropecuária na região, a liminar impedia que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra os cerca de 200 mil hectares do parque, realizasse qualquer espécie de fiscalização nos terrenos. Com isso, os fazendeiros passariam a responder apenas à fiscalização por parte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), com base no Código Florestal, comumente aplicado à população.

Diante do risco, a AGU solicitou a suspensão ao TRF1 argumentando que a decisão desrespeitava princípios de proteção ao meio ambiente, em especial o da precaução e o da prevenção, uma vez que a liminar “deu carta branca para a prática de atividade econômicas em plena unidade de conservação de proteção integral”.

No pedido, a Advocacia Geral também alertou que o aumento da agropecuária na região provocaria uma “série de impactos ambientais, tais como soterramento da vegetação, carreamento de sólidos e assoreamento de drenagens”. No Parque da Serra do Canastra fica a nascente do rio São Francisco e abriga inúmeras espécies de animais ameaçadas de extinção, deixando-o sob "alta vulnerabilidade ambiental".

Para desembargador, liminar seria prejuízo para conservação

Ao proferir a suspensão da liminar, o desembargador Hilton Queiroz deu integral razão à AGU, reconhecendo que a liberação de tais atividades econômicas no parque representaria “um prejuízo efetivo ao sistema nacional de unidade de conservação, considerando que a ordem pública ambiental deve ser compreendida como a ausência de perturbações ou degradações ambientais”. "O Parque Nacional da Serra da Canastra é um ambiente de elevada importância para a conservação dos recursos hídricos”, completou o magistrado.

Procurado pela reportagem, o ICMBio informou que, com a nova decisão da Justiça Federal, o instituto permanece exercendo o poder de fiscalização e gestão ambiental sobre toda a área do parque, que soma cerca de 200 mil hectares e faz limite com seis municípios do sul do estado, sendo a maior parte dele em São Roque de Minas. "A medida vale, inclusive, para os cerca de 120 mil hectares ainda não desapropriados", completou a nota.

O procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao ICMBio (PFE/ICMBio), Daniel Ribeiro, considerou a decisão do TRF-1 paradigmática. "Ela resguarda a integridade territorial do Parque Nacional da Serra da Canastra e assegura a plena competência do ICMBio para atuar na área, possibilitando, assim, a retomada das medidas de consolidação territorial e de proteção da unidade de conservação", concluiu.

