O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade de artigos de uma lei estadual que previa poderes para que o procurador-geral de Justiça julgasse sozinho os processos disciplinares de promotores e de outros procuradores de Justiça.

A decisão é da última quinta-feira (02). Com base na declaração dessa inconstitucionalidade, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público anulou a condenação da promotora de Justiça Fânia Helena Amorim de Oliveira, que atua em Cuiabá.

Ela havia sido punida com pena de censura pelo ex-procurador-geral do MPE, Marcelo Ferra, após responder a uma sindicância.

No mandado de segurança, o TJ entendeu que as penas disciplinares não podem ser aplicadas monocraticamente pelo procurador-geral de Justiça.

No entendimento da Turma, as apurações de infrações disciplinares conduzidas pela Corregedoria-geral do MP devem ser apreciadas e julgadas pelo colegiado competente que, no caso do Ministério Público, é o Colégio de Procuradores e não apenas pelo procurador-geral.

A relatora do caso, juíza convocada Vandymara Zanolo, afirmou que, com a declaração da inconstitucionalidade, a pena aplicada para a promotora tornou-se nula.

"Concedo a ordem com relação à nulidade da aplicação da sanção disciplinar", votou Vandymara, sendo acompanhada de forma unânime pelos demais desembargadores.