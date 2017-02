ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

O oficial de Justiça A.N.D.A.J. foi exonerado de seu cargo sob a acusação de ter negligenciado 266 processos e por ter se ausentado diversas vezes do trabalho sem justificativa.

A decisão, do dia 3 de fevereiro, é da juíza Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, diretora do Fórum de Cuiabá.

O servidor, que “coleciona” 25 sindicâncias administrativas em seu desfavor de 2007 até 2016, chegou a ser suspenso por duas vezes, a primeira vez durou trinta dias, e a segunda sessenta.

“Grau de reprovabilidade”

Ao decidir pela condenação, a magistrada recordou que o servidor já respondeu outras sindicâncias por ter atrasado cerca de 355 mandados, de 2007 a março de 2013, e afirmou que o oficial foi notificado em diversas ocasiões para regularizar e devolver os mandados.

“O servidor não atendeu as ordens superiores (juiz) nem mesmo do chefe imediato, em total insubordinação e desídia com o serviço”, afirmou a magistrada.

Para ela, as penalidades aplicadas anteriormente não foram suficientes para adequar o oficial às “normas legais”.

“Tais ocorrências vêm sendo aportadas na Diretoria do Foro há mais de 08 anos, e, os mandados judiciais, quando cumpridos, são com prazos extremamente extrapolados”, acrescentou.

Ainda, ela constatou que o “grau de reprovabilidade” do servidor é alto na avaliação de juízes e advogados, o que sinaliza que não houve melhora de A.N.D.A.J..

“Com a demissão, que é a pena mais severa existente no serviço público extirpa-se de forma completa o mal existente no seio do funcionalismo, expulsando o servidor que nenhum compromisso demonstrou com a sua função no serviço público”, afirmou.

Edleuza Zorgetti disse que a manutenção do oficial em seu cargo passou a ser inaceitável diante das reincidências, já que pode “contaminar” outros servidores a agir da mesma maneira.

“Posto isto, considerando a insubordinação e condutas desidiosas do requerido, em dissonância ao relatório apresentado pela Comissão, julgo procedente o presente processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 047/2016-DF (DJE nº 9810 de 06/07/2016) para que seja aplicada a penalidade de demissão ao servidor A.N.D.A.J., por infringência ao artigo 159 XIII e 144, XV, da Lei nº 04/90”, decretou a magistrada.