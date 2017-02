LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

O engenheiro eletricista Edézio Ferreira citou o empresário Miguel Guizardi Júnior – pai do delator da Operação Rêmora, Giovani Guizardi – em depoimento sobre o esquema de fraudes em licitações e propinas na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A oitiva foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), no dia 15 de dezembro de 2016.

Segundo Ferreira, que é réu da ação penal derivada da operação, Miguel Guizardi – diretor da Guizardi Jr Construtora - afirmou que seria ele, e não Giovani, quem “trataria” do Projeto “Escola Legal” na Seduc, orçado em R$ 33 milhões.

O Sr. Miguel Guizardi me disse que a partir daquele momento era ele quem iria tratar da licitação do projeto Escola Legal e não seu filho Giovani

“Em determinado momento, o Sr. Miguel Guizardi me disse que a partir daquele momento era ele quem iria tratar da licitação do projeto Escola Legal e não seu filho Giovani. Esse fato ocorreu em novembro ou dezembro do ano passado [2015], logo que a licitação se tornou pública”, disse Ferreira.

O próprio Giovani Guizardi citou o projeto em sua delação e admitiu que ele e o empresário Alan Malouf pretendiam fraudar a licitação visando lucrar R$ 6 milhões, mas não conseguiram em razão de o certame ter sido suspenso.

O projeto em questão consistia em um pacote de obras para reformas em dezenas de escolas do Estado. Na delação, Giovani Guizardi disse que foi ele mesmo quem elaborou a parte técnica/acervo técnico do edital de licitação, e que, por isso, inseriu uma condição específica de que as empresas concorrentes teriam que apresentar um acervo técnico de 8.000 m² de alvenaria, “condição essa que restringiria o número de concorrentes”.

Também ajudaram a confeccionar o edital fraudado, de acordo com Guizardi, os então servidores Wander Luiz dos Reis e Fábio Frigeri.

Veja fac-símile de trecho do depoimento:

“Percebi a confusão”

Ainda no depoimento, o engenheiro Edézio Ferreira contou que prestava serviços para a empresa de Giovani Guizardi – a Dínamo Construtora.

O engenheiro relatou que Giovani Guizardi apresentou uma planilha com preços para o serviço de manutenção predial nas escolas de Cuiabá e Várzea Grande.

Porém, Ferreira disse ter discordado dos valores e apresentado outra planilha com base no valor de mercado pago pelo Estado em outros contratos.

O empresário Miguel Guizardi: "Nunca mexi com nada da Seduc, nem com o Edézio"

“Porém Giovani não concordou e disse que teria que ser feito de acordo com a primeira planilha, lhe impondo que desenvolvesse a planilha de acordo com o que foi apresentado a algum servidor da Seduc com os mesmos valores, isto é, não poderia ser mudado. Percebi que aconteceria a confusão”, disse.

Ferreira contou que, em razão de estar passando por dificuldade financeiras, aceitou alugar uma sala no Edifício Avant Garden para Guizardi fazer reuniões com empreiteiros. Conforme o Gaeco, nessas reuniões ocorriam tratativas sobre o esquema na Seduc.

“Cheguei a ver na sala alugada no prédio Avant Garden as seguintes pessoas: Wander [Luiz dos Reis], Fábio Frigeri [ex-servidor da Seduc], empresário Luiz Rondon [delator] e seu sogro Esper Haddad, Leonardo [Guimarães] da Ager, Eder [Alberto Meciano] da Geotop, Camil de tal e outras pessoas”.

Outro lado

Ao MidiaNews, o empresário Miguel Guizardi afirmou que nunca tratou de qualquer licitação da secretaria.

"Nunca mexi com nada da Seduc, nem com o Edézio. Minha área é rodoviária, nem sei como funciona isso aí. Quem mexia com Seduc era o Giovani, e o Edézio trabalhava com o Giovani, tanto é que o Edézio trabalhava lá na sala que ele tinha alugado. Cada um fala o que quer".