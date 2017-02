DO DIÁRIO DE SP



A Justiça de São Paulo condenou a Fazenda Estadual a devolver impostos cobrados indevidamente a um aposentado. Na ação, foi determinado que a cobrança de ICMS (imposto sobre circulação de mercadoria) nas tarifas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) deve ser devolvida ao consumidor. Esse imposto é cobrado dos consumidores desde setembro de 2012 e, já no ano passado, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) havia decidido que é indevido.

A sentença proferida pela juíza Hellen Cristina de Mello determina que o imposto cobrado indevidamente seja ressarcido ao contribuinte com correção monetária. A advogada que moveu a ação, Tônia Galleti, do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados), explica que foi pedido a devolução dos valores de duas contas de energia do aposentado, de 2014 para cá. Em média, as contas custaram R$ 420 e R$ 751. O total devido pelo estado é de R$ 6,8 mil mas, com a correção feita, pode chegar a R$ 18 mil. "Fizemos os cálculos baseados na tabela do TJ, o juros de 0,5% mais a Selic de quatro anos, que é o tempo projetado até a ação ser paga", contou.

A advogada explica que o ICMS pode incidir na conta de luz apenas sobre a energia usada dentro de casa. "Essa cobrança é ilegal porque estão cobrando imposto da luz que chega até o poste, e isso não é responsabilidade do consumidor", contou. Tonia explica ainda que a ação é tributária, contra a Fazenda do Estado, e não contra as companhias de energia.

Para entrar com o pedido, é preciso que o consumidor tenha em mãos todas as contas de luz original do período de 2012 para cá. Quem não tiver toda essa documentação guardada pode pedir segunda via nas próprias empresas de energia. Além das contas, é preciso procurar um advogado com RG e CPF do titular. A advogada ressalta que, quem paga a conta de luz do imóvel alugado também pode pedir o reembolso das tarifas, basta apresentar também o contrato de aluguel.

No caso da segunda via das contas, caso a concessionária de energia cobre para fornecer os documentos mais antigos, Tonia ressalta que quem tem mais de 60 anos pode pedir isenção. "No sindicato preparamos uma orientação como pedir essa isenção, que pode ser retirada gratuitamente". Para entrar com a ação, associados do sindicato também têm orientação gratuita.

Fonte http://www.diariosp.com.br/mobile/noticia/detalhe/95029/justica-manda-devolver-imposto-ilegal-em-conta