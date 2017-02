DO DIÁRIO DE SP



Parece até mentira! O Brasil, tão maltratado, tão azarado com os seus políticos, tão lotado de adeptos da Lei de Gérson (aquela em que gostam de levar vantagem em tudo), teve um sopro de esperança nessa quinta.

Não é que o sorteio do novo relator da Lava Jato acabou sendo bom? No meio de vários nomes de desempenho duvidoso ou com viés muito político, tudo indicava que Fachin era a melhor opção.

E deu Fachin! Tem fama de correto, incorruptível, avesso aos holofotes e muito técnico. Além disso, é defensor de prisão após decisão em segunda instância.

Ou seja, alguém que gosta de ver as coisas em ordem. É desse tipo de gente que o país precisa em Brasília para ajudar a limpar toda a sujeirada que fizeram ao longo de muitos e muitos anos.

