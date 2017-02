AIRTON MARQUES

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), desembargador Rui Ramos, multou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) em R$ 21,9 mil pelo cancelamento do módulo de um curso de especialização a magistrados do Estado.

A decisão foi publicada no Diário de Justiça na última semana.

De acordo com a decisão, a FGV descumpriu contrato firmado com o TJ-MT, pois não cumpriu a programação de um curso contratado pela instituição e que deveria ser realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2016, em Cuiabá.

De acordo com a planilha apresentada à fl. 582-TJMT pela Fiscal do Contrato, o cancelamento inesperado da realização do curso gerou uma despesa não ressarcida de R$ 21.878,37

Conforme Ramos, a informação de que as aulas seriam canceladas foi dada um dia antes da data prevista para o início do curso.

“A Fiscal do Contrato informou à fl. 503/TJ que a notícia da impossibilidade de se realizar o curso foi veiculada um dia antes da data marcada para sua realização (26-6-2016), o que causou prejuízos a contratante, tendo em vista que os Magistrados já haviam se deslocado de suas Comarcas mediante o pagamento de diárias”, afirmou.

O TJ-MT, de acordo com Ramos, teve que arcar com R$ 21,8 mil, referentes às diárias dos magistrados.

“De acordo com a planilha apresentada à fl. 582-TJMT pela Fiscal do Contrato, o cancelamento inesperado da realização do curso gerou uma despesa não ressarcida de R$ 21.878,37, relativos aos custos de 1,5 diárias a cada magistrado”, diz trecho da decisão.

Segundo o presidente do TJ, a FGV alegou que o módulo não foi realizado pois o professor responsável pelo curso estava impossibilitado de ministrar as aulas.

“Verifica-se, portanto, que a contratada não teve nenhum comprometimento com o contrato celebrado, porquanto não avisou a indisponibilidade do docente para a realização do curso naquela data com a antecedência necessária para evitar os custos de deslocamento e diárias dos discentes”, afirmou.

Em sua defesa, a FGV afirmou que o docente teve “problemas de foro íntimo”, mas que não comprovou a motivação que o impediu de lecionar na data previamente agendada.

Responsabilidade

Ainda em sua decisão, o desembargador Rui Ramos afirmou que a empresa tinha conhecimento de suas responsabilidades e realizar o curso em sua totalidade.

“Nesse cenário, está caracterizada a infração contratual, ante a ausência do professor para ministrar o curso. Ao assinar o Contrato 48/2015 (fl. 347/352-TJMT) a empresa tinha pleno conhecimento das obrigações que assumira, devendo se submeter às penalidades cabíveis no caso de não cumprimento”, disse.

Por fim, Ramos avaliou que a multa de R$ 21,9 mil é suficiente para “cobrir as despesas causadas pelo cancelamento inesperado do curso”.

A FGV ainda pode recorrer da decisão do presidente do TJ-MT.