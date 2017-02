O coordenador interino do Gaeco, promotor de Justiça Marcos Bulhões

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) investiga a suspeita de que a organização criminosa que foi alvo da Operação Rêmora também teria atuado em outras secretarias e órgãos do Estado, além da secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

A informação está em ofício enviado à juíza Selma Arruda, da Vara Contra Crime Organizado da Capital, em que o Ministério Público Estadual (MPE) pediu pela certidão criminal do empresário Alan Malouf e do engenheiro eletricista Edézio Ferreira, que são réus da ação penal derivada da operação.

A operação Rêmora, deflagrada em maio de 2016, investiga esquema de corrupção que exigia propina de empresários em troca da concessão de contratos e liberações de medições de obras na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

No documento, os promotores de Justiça afirmam que precisam apurar outros fatos criminosos possivelmente praticados pela mesma organização criminosa que atuou na Seduc, "até mesmo de possível atuação dela dentro de outros órgãos públicos do Estado em relação a outras licitações e contratos administrativos com o Estado de Mato Grosso”.

O ofício ainda cita que as investigações buscam "apurar a identidade de outros integrantes da organização criminosa, bem como de investigação quanto a novos suspeitos despontados no curso da operação”.

“Foram formatos autos complementares a fim de dar continuidade às investigações da operação Rêmora”, diz trecho do documento, assinado pelos promotores de Justiça Carlos Roberto Zarour César, Marco Aurélio de Castro, Samuel Frungilo e Marcos Bulhões dos Santos.

Alan Malouf, empresário sócio do Buffet Leila Malouf, é acusado de integrar a organização criminosa e de ter praticado corrupção passiva por 19 vezes. Em dezembro, o MPE apontou ele como líder do grupo, ao lado de Perminio Pinto, ex-secretario de Estado de Educação.

Já Edézio Ferreira, engenheiro eletricista, é acusado de integrar a organização que atuava na Seduc, pois era em uma sala comercial alugada por ele que o grupo criminoso se reunia para discutir o esquema.

Os pedidos de certidão criminal e também do compartilhamento de provas para os demais inquéritos foram autorizados pela magistrada na mesma decisão que recebeu a denúncia contra Alan Malouf e Edézio Ferreira.

A operação

A denúncia derivada da 1ª fase da Operação Rêmora aponta crimes de constituição de organização criminosa, formação de cartel, corrupção passiva e fraude a licitação.

Na 1ª fase, foram presos o empresário Giovani Guizardi; os ex-servidores públicos Fábio Frigeri e Wander Luiz; e o servidor afastado Moisés Dias da Silva. Apenas Frigeri continua preso.

Em maio deste ano, o juiz Bruno D’Oliveira Marques, substituto da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, recebeu a denúncia.

Nesta fase, são réus na ação penal: Giovani Belato Guizardi, Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues, Moises Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, Jose Eduardo Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da Rocha, Eder Alberto Francisco Meciano, Dilermano Sergio Chaves, Flavio Geraldo de Azevedo, Julio Hirochi Yamamoto filho, Sylvio Piva, Mário Lourenço Salem, Leonardo Botelho Leite, Benedito Sérgio Assunção Santos, Alexandre da Costa Rondon, Wander Luiz dos Reis, Fábio Frigeri e Moisés Dias da Silva.

Na segunda fase da operação, foi preso o ex-secretário da pasta, Permínio Pinto. Ele foi posteriormente denunciado junto com o ex-servidor Juliano Haddad.

Em dezembro de 2016, foi deflagrada a terceira fase da operação, denominada “Grão Vizir”, que prendeu preventivamente o empresário Alan Malouf, dono do Buffet Leila Malouf.

A detenção do empresário foi decorrente da delação premiada firmada entre o empresário Giovani Guizardi e o MPE, onde Guizardi afirmou que Malouf teria doado R$ 10 milhões para a campanha de Pedro Taques no governo e tentado recuperar os valores por meio do esquema.



A terceira fase denominada "Grão Vizir" resultou na segunda denúncia, que teve como alvos o próprio Alan Malouf, considerado um dos líderes do esquema, e o engenheiro Edézio Ferreira, que passaram a ser réus.