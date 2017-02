AIRTON MARQUES

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, rejeitou o pedido formulado pelo ex-secretário de Estado de Fazenda (Sefaz), Marcel de Cursi, que requereu o afastamento da promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, da 14ª Promotoria Criminal, das ações penais derivadas da Operação Sodoma.

A decisão foi proferida no dia 1º de fevereiro.

Marcel é réu em três ações derivadas da operação, cujas denúncias foram formuladas por Ana Bardusco. O ex-secretário é apontado como o “mentor intelectual” de supostos esquemas que teriam sido executados na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O pedido de exceção de suspeição foi feito em face da ação penal derivada da 1ª fase da operação, no entanto, teria efeito nas outras duas ações em que Marcel é réu.

O ex-secretário - que está preso desde setembro de 2015 no Centro de Custódia da Capital (CCC) - alegou que a promotora lhe trouxe prejuízos na ação penal.

Pedido “intempestivo”

Antes mesmo de convocar Ana Bardusco para prestar esclarecimento, a juíza Selma Arruda afirmou que o pedido de Marcel é “intempestivo”, uma vez que deveria ter sido feito em outra fase do andamento processual.

Para a magistrada, a arguição de suspeição deveria ter sido feita na “primeira oportunidade em que cabia à defesa falar nos autos”, e não somente agora.

“No caso, compulsando os autos da ação penal a qual este incidente é correlato, verifica-se que o Excipiente foi citado em 08/10/2015, apresentou resposta à acusação em 19/10/2015, foi interrogado em 17/02/2016, manifestou-se na fase do art. 402, do CPP, em 18/03/2016 e foi reinterrogado em 25/10/2016”, ressaltou.

“Todos os fatos alegados como motivos a justificarem a arguição de suspeição já estavam nos autos e, portanto, eram de conhecimento tanto do Excipiente como de sua defesa há muito tempo”, completou.

Sodoma

Na 1ª fase da operação, Marcel é acusado de ser o “mentor intelectual” do suposto esquema que teria lucrado R$ 2,6 milhões, entre 2013 e 2014, por meio da cobrança de propina em troca de incentivos fiscais do Prodeic (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso).

A juíza Selma Arruda, que decretou a prisão, apontou que Cursi usou de seus conhecimentos para obrigar o empresário João Batista Rosa do grupo Tractor Parts, a procurar a organização e conseguir “enredá-lo na teia criminosa”. Rosa foi delator do esquema, mas teve a delação anulada após a magistrada enquadrá-lo como vítima, e não como coautor dos fatos.

De acordo com a decisão, mesmo após o término do mandato do governador Silval Barbosa, Cursi e Nadaf continuaram a exigir dinheiro do empresário, que, além de pagamentos mensais, abrira mão de um crédito fiscal de R$ 2,55 milhões em favor do "grupo criminoso".

Para a juíza Selma Arruda, a conduta de Marcel de Cursi durante a reunião com João Batista - assim como as mensagens que o mesmo mandou ao empresário por “WhatsApp” - teve o intuito de “intimidar o colaborador, de deixá-lo com medo, bem como de evitar que o mesmo acabasse falando a verdade, ou seja, delatando a fraude”.

A alegada intimidação foi um dos fatores que levaram a magistrada a decretar a prisão de Marcel de Cursi, uma vez que haveria indícios de que ele poderia coagir testemunhas, caso ficasse em liberdade.

Na Operação Sodoma 2, Cursi é investigado por, em tese, participar de suposta fraude em um contrato para a compra de imóvel avaliado em R$ 13 milhões, que teria sido adquirido com dinheiro de empresas que mantinham relações com o Governo do Estado.

Já na 3ª ação da Sodoma, Cursi teria atuado para exigir 50% do valor pago pelo Governo do Estado, na desapropriação de uma área no Bairro Jardim Liberdade, no valor de R$ 31,7 milhões, à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários.

O valor teria sido repassado ao suposto grupo criminoso liderado por Silval.

