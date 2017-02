O irmão do deputado Romoaldo Júnior, Juliano Jorge Boraczinski

O irmão do deputado estadual Romoaldo Junior (PMDB), Juliano Jorge Boraczinski, afirmou que o parlamentar ficou "chateado" com a mensagem do advogado Julio César Rodrigues, que tentou extorquí-lo em R$ 1 milhão para não citá-lo nas investigações da Operação Ventríloquo, em 2015.

A declaração foi dada durante depoimento na audiência da ação penal derivada da operação, que é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A extorsão de Julio César - réu confesso e delator da operação - ocorreu no dia 3 de julho de 2015, ocasião em que ele mandou a Juliano Jorge mensagens com o seguinte teor: “Tenho seu mano gravado várias vezes... Quero um milhão para segurar a bronca toda.. Vocês têm três dias”.

Mostrei para meu irmão a mensagem primeiro. Pedi se ele sabia do que se tratava. Ele disse para eu procurar o Gaeco

"Julio pediu meu telefone pelo inbox do Facebook. Eu não respondi. Depois eu recebi uma mensagem no meu celular, chantageando meu irmão. Ele dizia que tinha meu irmão gravado e pedia R$ 1 milhão", disse.

"Meu irmão ficou chateado com a mensagem. Uma situação que ele dizia que não tinha feito nada de errado".

Juliano Jorge disse que o próprio irmão - que também é réu da operação - foi quem pediu para ele procurar o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) para denunciar a tentativa de extorsão do advogado.

"Mostrei para meu irmão a mensagem primeiro. Pedi se ele sabia do que se tratava. Ele disse para eu procurar o Gaeco".

"Eu me senti intimidado pelo meu irmão, não por mim. Conheço meu irmão e nunca vi ele em uma situação dessas", disse.

"Convivência de irmão"

Além de defender o irmão, Juliano Jorge também tentou inocentar o ex-assessor de Romoaldo, Francisvaldo Pacheco.

Francisvaldo e Romoaldo foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) e chegaram a ser flagrados, em vídeos gravados por Julio César Rodrigues, tratando do esquema investigado.



"Eu trouxe o Francisvaldo para Cuiabá. Eu não acredito que ele tenha se beneficiado disso. Ele é um amigo de família meu e do meu irmão"



"Ele é como um irmão meu. Nos últimos 22 anos tivemos uma convivência de irmão. Nunca fez algo de errado que eu soubesse".

