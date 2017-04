LAURA NABUCO

Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), a desembargadora Marilsen Andrade Addario barrou um recurso do fazendeiro José Brito de Souza Júnior, que pedia para anular ou reduzir o valor da indenização de R$ 200 mil a qual ele foi condenado a pagar ao desembargador Rubens de Oliveira

José Brito foi condenado, por danos morais, em razão de ter ingressado com um pedido de providências junto à corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o desembargador, fazendo acusações inverídicas. O fazendeiro ainda deverá pagar 20% do valor (R$ 40 mil) a título de honorários advocatícios.

A decisão da desembargadora, datada da última segunda-feira (3), foi proferida em um recurso especial de José Brito. A intenção da defesa era o envio do caso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas Marilsen Addario - responsável por autorizar ou não este tipo de recurso - não permitiu a "subida" da ação ao tribunal superior.

José Brito acionou o Conselho Nacional de Justiça em 2010 após receber voto desfavorável de Rubens de Oliveira em uma ação rescisória que tramitava no TJMT. De acordo com o fazendeiro, o desembargador teria se manifestado contra seu pedido por supostamente ser “compadre” do advogado da parte adversária.

No mesmo ano, o pedido foi arquivado pela então corregedora nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. A alegação foi a de que José Brito não teria apresentado provas. Rubens de Oliveira apontou, então, que o arquivamento comprovaria a “inidoneidade” das acusações, motivo pelo qual pediu indenização por danos morais.

Desdobramento judicial

Inicialmente, por decisão do juiz Emerson Pereira Cajango, da 4ª Vara Cível de Cuiabá, José Brito foi condenado a pagar R$ 30 mil a Rubens de Oliveira, mais R$ 6 mil a título de honorários advocatícios. Ambos, no entanto, recorreram da decisão, o que resultou no julgamento do caso pela 1ª Câmara Cível do TJMT.

Na ocasião, a relatora do caso, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pontuou que o fazendeiro – assim como qualquer cidadão – possui o direito de denunciar ilegalidades ou abuso de poder por parte de magistrados. Ressaltou, no entanto, que as queixas precisam ser feitas “no âmbito da razoabilidade”.

Em seu voto, a magistrada considerou o fato de Rubens de Oliveira ter corrido o risco de ser condenado pelo CNJ a aposentadoria compulsória como motivo para a elevação do valor da indenização de R$ 30 mil para R$ 200 mil.

“Dúvidas não restam de que o teor da representação ofendeu a honra pessoal e profissional do apelado, não se tratando de mero constrangimento ou aborrecimento”, escreveu, destacando que José Brito chegou a afirmar “a existência de ‘conluio extorsivo e nefasto do Des. Rubens de Oliveira’ (fl. 22), vinculando seu nome, inclusive, com esquemas políticos estaduais (fls. 22/23)”.

A banalização da prisão preventiva, além de trazer graves prejuízos ao segregado, acaba por agravar a crise existente no sistema carcerário

Com a negativa, o fazendeiro tentou levar o caso ao STJ. Porém, a vice-presidente Marilsen Addario afirmou que além de não apresentar nenhuma tese nova que justificasse o envio do caso à Corte superior, o valor fixado por decisão da 1ª Câmara Cível do TJMT, em julgamento realizado em novembro do ano passado, “não se mostra desproporcional”.

“O recorrente pretende a redução do quantum indenizatório e o reconhecimento da prescrição da pretensão reparatória, no entanto, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente aqui violados”, diz trecho do despacho da desembargadora.

Marilsen ainda explicou que o fazendeiro pretendia, no recurso, reavaliar todas as provas produzidas no processo, o que não era permitido.

“Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal”, completou.

O início da briga

A ação rescisória que originou a briga judicial entre José Brito e o desembargador Rubens de Oliveira foi ingressada no TJMT pelo fazendeiro, que buscava reverter sentença que já o havia condenado a indenizar outra pessoa: o também produtor rural Elias Filho.

Elias teria sido prejudicado com a perda de uma produção de bananas em uma área que pertencia a José Brito, mas que havia sido arrendada ao agricultor.

A defesa de José Brito alegou que a perda da lavoura ocorreu por causa de uma doença chamada “Mal do Panamá”, conhecida como “doença da banana”. A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, todavia, manteve a sentença ao entender que, na verdade, o motivo teria sido a conduta do fazendeiro em impedir Elias de entrar na propriedade para colher os frutos.

O voto que manteve a decisão foi do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, cujo entendimento foi complementado pelo desembargador Rubens de Oliveira.

