O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, em entrevista à rádio O Povo, do Ceará, que está "ansioso" para depor ao juiz federal Sérgio Moro, no dia 3 de maio, em Curitiba. "É a primeira oportunidade que vou ter de saber qual é a acusação e a prova que tem contra mim", afirmou Lula, que transmitiu a entrevista ao vivo pela sua conta no Facebook.

Ele disse também que Moro "cumpre um papel importante na história do País". "A única coisa que eu condeno nisso tudo é utilizar a imprensa para condenar as pessoas previamente, antes de haver provas", afirmou o ex-presidente.

"A única coisa que ouvi até agora é 'não esperem prova, tenho convicção'. As pessoas não podem dizer que têm convicção, é preciso mostrar", disse Lula, em referência à suposta declaração do procurador Deltan Dallagnol, que viralizou na internet, quando apresentou a denúncia contra Lula.

Eleições ano que vem

Sobre as próximas eleições presidenciais, Lula disse que vai deixar para pensar em 2018. "Eu tenho que deixar o tempo passar para ver como a política vai se arrumar.

Está muito complicada a política brasileira. De todos ligados a partidos políticos, o único que tem uma performance acima da média sou eu."

Lula também saiu em defesa de Ciro Gomes (PDT). "Eu tenho um profundo carinho e respeito pela lealdade do Ciro. Não vai ser uma palavra mal colocada que vai fazer que eu tenha uma maior divergência."

Fonte http://odia.ig.com.br/brasil/2017-04-07/para-lula-sergio-moro-cumpre-um-papel-importante-na-historia-do-pais.html