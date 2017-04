DE O TEMPO



A Justiça mineira aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra Victor, que faz dupla com irmão Leo. Com a decisão, que foi tomada na última sexta-feira (7) e divulgada nesta segunda (10), o cantor passa a ser réu no processo por contravenção penal.

O sertanejo foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, que é uma contravenção penal, contra a mulher dele, a empresária Poliana Bagatini Chaves.

A assessoria de imprensa do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, explicou que o processo corre em segredo de Justiça e dessa forma não poderá

adiantar quais os próximos passos a ser tomados pela Justiça neste caso.

Relembre o caso

A mulher do cantor registrou um boletim de ocorrência contra o marido por agressão, no dia 24 de fevereiro, em Belo Horizonte. Grávida, Poliana Bagatini, de 29 anos, compareceu à Delegacia de Mulheres, na avenida Augusto de Lima, para registrar o caso. A agressão teria acontecido no bairro Luxemburgo, onde a família tem um apartamento.

Quando o caso explodiu, Victor foi afastado do pela TV Globo do programa "The Voice Kids", em sua segunda edição, onde era jurado, ao lado do irmão.

O artista e Poliana têm uma filha de 1 ano e anunciaram em janeiro a segunda gravidez da empresária.

Quase dois meses após o registro do boletim, a Polícia Civil indiciou o cantor, após a conclusão do inquérito, que tomou como base as imagens das câmeras de segurança do prédio onde houve o incidente, no Luxemburgo, região Centro-Sul da capital.

A polícia concluiu pelo indiciamento após analisar as imagens, que evidenciaram uma agressão sem deixar lesões aparentes - vias de fato -, e levando em conta o depoimento da vítima, no final de fevereiro.

Na mesma época, o advogado do cantor alegou não ter tido acesso às câmeras de segurança, mas garantiu que as imagens não podem mostrar o que não aconteceu.

"Ele chegou ao apartamento ouvindo gritos. Deparou-se com os objetos quebrados e Poliana agressiva, ofendia a mãe dele, uma idosa. Ele tentou acalmá-la conversando. Quando ela disse que ia pegar a filha de 1 ano e ia embora, e ela não é daqui, não conhece Belo Horizonte, ele falou 'você não vai pegar a Maria Vitória'. Ele se colocou na frente dela, ela entrou à força no elevador e ele a puxou e depois empurrou", narrou, na época, durante coletiva de imprensa.

Fonte http://www.otempo.com.br/cidades/cantor-victor-vira-r%C3%A9u-em-a%C3%A7%C3%A3o-por-agress%C3%A3o-%C3%A0-mulher-gr%C3%A1vida-1.1458971