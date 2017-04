A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e seu marido Eron Bezerra serão investigados pela Procuradoria Geral da República (PGR). Segundo o depoimento de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Vanessa Grazziotin teria recebido repasses da Odebrecht em 2012, a pretexto de doação para sua campanha eleitoral, mas sem o registro oficial, que é obrigatório.

Bezerra, seu marido, é suspeito de ter participado de uma reunião envolvendo o recebimento dos valores, de acordo com o inquérito. Ele negou contato com a Odebrecht e disse desconhecer a lista de investigação de Fachin.

César Maia e Rodrigo Maia (pai e filho)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.

Em um dos dois inquéritos que é citado, tanto Rodrigo Maia quanto seu pai, César Maia, são suspeitos de receber repasses da Odebrecht em três anos eleitorais diferentes.

Em 2008, quando nenhum dos dois concorria a cargos eletivos, Rodrigo Maia teria solicitado e recebido R$ 350 mil do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht "a pretexto de auxílio à campanha eleitoral".

Em 2010, durante as eleições, ele teria pedido um novo repasse para a campanha de seu pai. O valor do repasse, segundo os delatores, foi de R$ 600 mil, sendo que R$ 400 mil foram novamente pagos por meio do Setor de Operações Estruturadas.

O inquérito também afirma que a empresa descreveu "pagamentos no contexto de aprovação de medida provisória e para eleição do ano de 2014".

Em entrevista, Rodrigo Maia afirmou que confia na Justiça e que vai continuar confiando sempre. Declarou que as citações de delatores são falsas e os inquéritos serão arquivados. Segundo ele, o Ministério Público e a Justiça estão fazendo seu papel de forma competente.

Procurado, o ex-prefeito do Rio de Janeiro César Maia afirmou que a investigação vai mostrar que ele nunca recebeu doação da Odebrecht, somente do partido. Segundo ele, a construtora doou primeiro ao partido, que depois repassou os valores a ele, e que só soube disso na hora da abertura das conta.

José Dirceu e Zeca Dirceu (pai e filho)

O deputado federal José Carlos Becker de Oliveira e Silva (PT-PR), o Zeca Dirceu, é suspeito de receber repasse não contabilizado de duas quantias de R$ 250 mil cada para financiar suas campanhas eleitorais nos anos de 2010 e 2014.

Em nota, o deputado afirma que nunca entrou em contato as diretorias da Petrobras e/ou às empresas investigadas na Operação Lava Jato e que não há provas que liguem o parlamentar às empresas ou a qualquer tipo de ilegalidade. Ele ainda diz que todas as doações recebidas nas campanhas de 2010 e 2014 são de conhecimento público, legais, declaradas e foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. O político ainda afirma que “reforça sua confiança no Supremo Tribunal Federal e no trabalho de investigação da Polícia Federal".

Lúcio Vieira Lima e Geddel Vieira Lima (irmãos)

Lúcio Quadros Vieira Lima, do PMDB-BA, é suspeito de ter recebido repasse de R$ 1 milhão da Odebrecht para ajudar a aprovar legislação favorável aos interesses da companhia.

Lima, que é suspeito de cometer corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, afirmou que não irá comentar a acusação.

Já o ex-ministro da Secretaria de Governo e seu irmão, Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), é suspeito de ter recebido R$ 210 mil de propina em 2010, quando era ministro da Integração Nacional, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurado pelo G1 na manhã desta quinta-feira (13), Geddel afirmou por telefone que não tem "nada a comentar" sobre as acusações.

Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann (marido e mulher)