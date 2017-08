LUCAS RODRIGUES

O filho e o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) tiveram suas colaborações premiadas homologadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. As delações de Rodrigo Barbosa e Silvio Araújo estão anexadas no mesmo procedimento do peemedebista.

Os três acordos foram firmados com a Procuradoria Geral da República (PGR) e homologados no dia 9 de agosto.

Assim como a delação de Silval, os depoimentos de Rodrigo e Silvio também continuam em sigilo. Tal sigilo, inclusive, é alvo de reclamação dos próprios advogados do trio.

Em documento ao qual o MidiaNews teve acesso, os advogados Délio Lins e Silva, Délio Lins e Silva Junior e Victor Alípio Borges afirmaram que o sigilo imposto na delação foi tanto que “nem mesmo a defesa ficou de posse do referido acordo".

Como estas delações também tramitam no Supremo, o filho e o ex-assessor do governador, em tese, também apontaram crimes envolvendo agentes públicos do alto escalão do Poder Público, que teriam foro para ser investigados nesta Corte.

O ministro Luiz Fux, que homologou as delações de Rodrigo Barbosa e Silvio Araújo

Além das relações familiares e profissionais, Silval, Rodrigo e Silvio também têm em comum o fato de serem réus de ações penais derivadas da Operação Sodoma, investigação que chegou a levar o trio para a prisão.

Esta operação, que já possui cinco fases, apura diversos esquemas comandados por Silval em sua gestão, consistentes na exigência de propina a empresários para a concessão de contratos com o Estado e incentivos fiscais, além de crimes de lavagem, desvio de dinheiro, fraudes à licitações, etc.

Até o momento, o médico e empresário Rodrigo Barbosa foi o único dos três que ainda não confessou os crimes dos quais é acusado – apesar de ter sido “dedurado” pelo pai como beneficiário das propinas pagas pelo delator Julio Tisuji, da empresa Webtech.

Já Silval confessou seus crimes e devolveu R$ 46 milhões em bens aos cofres públicos. Silvio devolveu um imóvel avaliado em R$ 472 mil.

Nos esquemas, conforme Silval e o Ministério Público Estadual (MPE), Sílvio Araújo era uma espécie de braço-direito do ex-governador e acatava suas ordens sem questionar, tendo também a função de ser o “fiscal” das propinas recebidas pelos membros da organização criminosa.

Por sua vez, conforme as investigações, Rodrigo Barbosa receberia propina de algumas empresas que mantinham contratos com o Estado. Silval afirmou que só soube desse recebimento após a operação, mas essa versão é questionada pelo MPE e por outros réus confessos da Sodoma.

Delação de Silval

Conforme recentemente divulgado no Jornal Nacional, Silval contou em sua delação que ele e o ex-governador e hoje ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pagaram R$ 6 milhões - metade cada - ao ex-secretário-chefe da Casa Civil, Eder Moraes, para que este voltasse atrás em seu depoimento e os inocentasse das acusações envolvendo a Operação Ararath.

Ainda na delação, Silval também teria citado que o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) recebeu R$ 4 milhões para apoiar uma candidatura à Prefeitura de Cuiabá. O nome do candidato não foi citado.

O senador Wellington Fagundes (PR), conforme a reportagem, também foi citado por Silval como beneficiário de propinas de construtoras, a título de doações de campanha.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Silval também teria confirmado a participação de Maggi no alegado esquema de liberação de valores de precatórios, em troca do apoio de parlamentares.

Veja trecho do documento em que a defesa confirma as delações:

