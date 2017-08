LUCAS RODRIGUES

Os procuradores de Justiça Mauro Viveiros e Paulo Prado protagonizaram uma discussão acalorada durante sessão do Colégio de Procuradores do Ministério Público Estadual (MPE), por conta da proposta para a criação de três novas procuradorias no órgão e pelo menos mais nove promotorias no Estado.

Na ocasião, Viveiros apontou negligência da corregedoria quanto à produtividade dos promotores de Justiça, enquanto Prado saiu em defesa dos promotores e classificou a opinião do colega como uma “baboseira”, em tom elevado de voz.

Paulo Prado chefiou o MPE por quatro mandatos, sendo que Mauro Viveiros foi corregedor-geral em sua gestão por duas oportunidades.

A proposta, aprovada na manhã desta segunda-feira (21) por 18 votos a três, foi apresentada pelo procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, e pelo corregedor-geral, Flávio Fachone – este último coordenador do estudo que gerou a proposição.

O argumento da diretoria para a criação das três novas procuradorias foi o de que a designação de procuradores na administração do MPE obriga o órgão a chamar promotores de Justiça para substituir os procuradores em suas funções jurisdicionais. Tais promotores, desta forma, acabam acumulando duas funções e ficam sobrecarregados, prejudicando a prestação dos serviços.

Já a criação das quatro promotorias de substituição teve como base a dificuldade de conseguir administrar a substituição de promotores que tiram férias, licenças ou precisam ficar ausentes por outros motivos. Isso porque os atuais promotores substitutos, em razão da demanda do MPE, acabam atuando como titulares em outras promotorias.

Quanto às novas promotorias nas entrâncias iniciais e intermediárias, a justificativa é de que tais entrâncias, a exemplo de Juara, Porto Alegre do Norte e Barra do Garças, cresceram consideravelmente em termos de população e demanda, logo necessitam de mais promotores para atender a essas novas necessidades.

Estamos abençoando a negligência. Estamos passando a mão na cabeça do promotor sem comprometimento. Até quando vamos passar a mãozinha na cabeça? Isso não para nunca? Vamos continuar criando cargo?

“Desleixo”

Ao contrário das teses apresentadas pelo procurador-geral e pelo corregedor, Mauro Viveiros afirmou que não faltam promotores para atuar na Capital, e sim há membros de sobra.

O procurador citou que a corregedoria deveria fazer um levantamento sobre a produtividade individual dos promotores, uma vez que vários deles estão com a produção muito abaixo da média.

“Existem vários casos. Porque quando o Cólegio criou, contra a opinião da corregedoria, há três, quatro anos, dezenas de promotorias, trouxemos levantamento amplo de produtividade, comparando com outros Estados similares. Levantamos uma série de critérios e constatamos que Cuiabá é a capital que tem mais promotores de justiça por habitantes do Brasil. Campeã. Existem promotores ‘tombando’ uns nos outros, sobrando, desde aquela época”.

“Em um momento de crise, de ajuste ético nesse País, criamos nos cinco anos dois cargos de procurador, e agora mais três? Trinta e sete procuradores de Justiça para 30 desembargadores, que trabalham muito mais que nós. Temos uma assessoria muito pequena. Estamos fazendo um inchaço, um grave erro. O MPE está desfigurando a sua organicidade. Cada vez enchemos mais nossos quadros e entregamos menos para a sociedade”.

Viveiros opinou que, ainda assim, foram criados dezenas de cargos para promotores substitutos que sequer atuam como substitutos, pois foram designados para atuar como titulares em determinadas promotorias.

De acordo com ele, a solução ideal foi a apresentada pelo procurador Domingos Sávio: criar mais cargos de assessoria para ajudar os procuradores.

“Com todas as vênias, a ideia é uma falácia. Tanto que estão fixos em outras promotorias. Não estão servindo à função de substituto. Porque não dá para colocar um promotor de lá pra cá, de cá para lá. E agora querem ampliar, criar três procuradorias de substituição. Criem mais um cargo de assessor para cada procurador que resolve o problema”.

Para Viveiros, a corregedoria tem sido negligente com a atuação de certos promotores e “passando a mão na cabeça” deles, criando novos cargos ao invés de cobrar um desempenho mais produtivo dos membros já efetivos.

“Nós temos visto um decréscimo da qualidade do trabalho dos promotores criminais. É impressionante a deixação, o relaxo, o desleixo, a negligência. Não são capazes de recorrer de uma decisão absolutamente ilegal porque a pena lhe agrada. O promotor não corrige mais a dosimetria da pena. Traficantes presos com 50 kg de cocaína pegam pena mínima de cinco anos e eles se conformam. O réu obtém dois terços de redução de pena, vai para dois anos e oito meses em regime aberto e vai embora para casa. Sequer recorrem”.

“É preciso corrigir a postura interna de produtividade. Estamos abençoando a negligência. Estamos passando a mão na cabeça do promotor sem comprometimento. Até quando vamos passar a mãozinha na cabeça? Isso não para nunca? Vamos continuar criando cargo? Nós precisamos botar um fim nisso”, reclamou.

Viveiros afirmou que a proposta visa render votos para os atuais membros da chefia do MPE.

MidiaNews Paulo Prado: "Vamos parar com essa política de querer agredir a administração anterior porque não gosta. O MP daqui é um dos melhores do Brasil, quer uns isolados aqui queiram ou não"

“O que se quer é abrir vagas, movimentar os promotores na carreira. Quando se cria aqui, abre vagas na [entrância] final e vem os da intermediária, e assim sucessivamente. Por isso se pretende criar vagas na intermediária, para a carreira do promotor andar mais rápido, porque agrada todo mundo e rende votos, bastante votos”, disparou.

“Baboseira”

Já o procurador Paulo Prado contestou a fala de Viveiros e ressaltou que, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fez uma inspeção e elogiou a atuação do MPE.

“Não é verdade o que foi dito pelo Mauro Viveiros e provo que não é verdade. O CNMP olhou essa instituição de trás pra frente, de frente para trás, apesar de toda essa baboseira que o Mauro Viveiros disse. O CNMP trouxe mais 70 membros para fiscalizar e disse que estamos de parabéns. Disseram que esse é o Ministério Público que o Brasil tem que seguir, que nós estamos sobrecarregados”, disse Prado, visivelmente irritado.

O procurador exemplificou que vários membros do MPE receberam prêmios pelas suas atuações e projetos, sendo que, em determinados casos, a baixa produtividade é justificável.

“Temos colegas que estão doentes. Temos colegas que não produziram porque estão internados. Colegas e procuradores com câncer, sem condições de trabalho. O corregedor nacional, que não é parente nem amigo de ninguém aqui, falou em alto e bom som: ‘vocês estão de parabéns’. Dr. Marcio Florestan, dra. Ana Peterlini, o próprio Mauro Viveiros, todos ganharam prêmios nacionais, eu também ganhei. Agora querer avacalhar a instituição? Desqualificar? Vamos parar com essa política de querer agredir a administração anterior porque não gosta. O MP daqui é um dos melhores do Brasil, quer uns isolados aqui queiram ou não. Essa verdade não é minha, é do CNMP. Tem gente muito mais preparada do que nós que vasculhou essa instituição e disse isso”, afirmou.

Ao final da sessão, Viveiros voltou ao assunto e afirmou ter sido ofendido por Paulo Prado sem motivos, uma vez que em momento algum fez críticas pessoais ao mesmo. Já Prado afirmou que a fala de Viveiros foi direcionada para criticar a sua administração.

“Eu não teci críticas diretas a ninguém. Eu não fiz adjetivação. O método de avaliação, ao meu ver, não foi adequado. Quando eu critiquei a corregedoria, não foi uma crítica ao Flávio Fachone, até porque eu fui o primeiro a apoiá-lo para ser corregedor. Também fui ofendido ao pelo dr. Paulo Prado, que afirmou que eu disse um monte de ‘baboseira’. Não sei o que eu fiz para ser atacado”, completou.

