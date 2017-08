LUCAS RODRIGUES

O desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), afirmou que seria uma “burrice sem tamanho” se o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro tentar fugir da Penitenciária Central do Estado (PCE), local onde será transferido nos próximos dias.

A declaração foi dada no início deste mês, durante o julgamento em que a 1ª Câmara Criminal atendeu pedido da defesa, representada pelo advogado Paulo Fabrinny, e revogou decisão de 1ª Instância que havia determinado a permanência de Arcanjo na Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró (RN) por mais um ano.

Arcanjo foi inserido no sistema federal em agosto de 2007, quando foi transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande (MS), no mesmo dia da deflagração da operação “Arrego”, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), que comprovou que, mesmo de dentro da PCE, ele continuava comandando o jogo do bicho.

Em abril de 2013, seguiu para a Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Ele também foi condenado a 19 anos de cadeia pelo assassinato do empresário Sávio Brandão, fundador do jornal Folha do Estado, crime ocorrido em setembro de 2002.

De acordo com o juiz Orlando Donato Rocha, corregedor da Penitenciária de Mossoró, Arcanjo deverá ser transferido para a PCE até o dia 14 de setembro.

Em seu voto, que acompanhou o relator do caso, Paulo da Cunha, o desembargador Gilberto Giraldelli ressaltou que Arcanjo já está cumprindo pena por diversos crimes em regime fechado, desde 2003.

“Assim, penso que seria, desculpe a expressão, mas ‘uma burrice sem tamanho’, o cidadão cogitar uma eventual fuga numa condição dessa, quando já está praticamente na iminência de obter benefícios da execução penal. Seria uma perda desse tempo todo de cumprimento de pena”.

O magistrado explicou que o cumprimento da pena por todo esse período, aliado ao bom comportamento, favorece Arcanjo na obtenção do direito a regimes mais brandos, como o semiaberto – quando o detento trabalha/estuda durante o dia e volta à cadeia apenas durante a noite.

“Seria jogar pela janela algo que foi conquistado a duras penas, como muito bem ressaltado por vossa excelência, já que o agravante ficou o tempo todo no chamado RDD [Regime Disciplinar Diferenciado], que é aplicado em presídios de segurança máxima. E não temos nenhuma notícia de algum outro preso que tenha ficado tanto tempo num RDD, como aconteceu no caso concreto.

O entendimento foi compartilhado pelo desembargador Rondon Bassil, que ressaltou nunca ter ouvido falar de algum comportamento inadequado durante todo o tempo em que o ex-chefe do crime organizado em Mato Grosso ficou preso.

“Penso que, nesse caso, não estou querendo aqui fazer uma análise da Justiça ou injustiça desses nove ou 10 anos que ele permaneceu nesse regime diferenciado, mas tenho quase que certeza que ele está sendo vítima da fama que ele próprio criou porque, de concreto, dizer que ele se articulou para, de dentro do presídio obter qualquer influência, investigação criminal ou conjecturar a possibilidade de uma evasão, ou mesmo criar problemas que são comezinhos no cumprimento da pena, no estabelecimento prisional eu jamais fiquei sabendo”, afirmou.

