A empresa Luciula Calçados e Acessórios Eireli, que está em recuperação judicial, apresentou a lista de credores à Justiça.

A loja de calçados declarou um total de R$ 5,7 milhões em dívidas na ação conduzida pelo juiz Cláudio Zeni, da Vara da Falência e Recuperação Judicial de Cuiabá.

Conforme a lista (veja a íntegra ao final da matéria), as maiores dívidas da empresa são com os shoppings centers de Cuiabá e Várzea Grande e com bancos.

No total, a Luciula deve R$ 1,5 milhão a quatro shoppings: R$ 732,7 mil ao Várzea Grande Shopping; R$ 356,1 mil ao Pantanal Shopping; R$ 301,7 mil ao Goiabeiras Shopping; e R$ 142,8 mil ao Três Américas.

A empresa também deve R$ 12,4 mil para a Associação dos Lojistas do Shopping Goiabeiras e R$ 23 mil para a Associação dos Lojistas do Shopping Três Américas.

Já com os bancos, as dívidas ultrapassam a cifra dos R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2,49 milhões ao Banco do Brasil e R$ 421,2 mil ao Santander.

Também constam débitos com fabricantes de calçados, como a Via Muthy Calçados Ltda (R$ 137,4 mil) e a Werner Calçados Ltda (R$ 44,8 mil).

Com a publicação da lista, os credores terão 30 dias para apresentar objeções ao valores das dívidas apresentados pela Luciula.

Crise financeira

Na ação, a empresa contou que iniciou as atividades há mais de 30 anos, com a abertura da primeira loja no calçadão da Ricardo Franco, na Capital.

Em 2013, foi iniciada uma reestruturação na empresa, que inicialmente atendia as classes A e B, em razão de uma pesquisa ter apontado que a marca não manteve sua aderência nesse mercado, “o que gerou um expressivo passivo bancário”.

Embora tenha conseguido crescimento nas vendas de 2014 para 2015, a empresa afirmou que em 2016, com a inauguração de loja no Várzea Grande Shopping – aberta com investimento de caixa próprio –, “enfrentou grande déficit operacional, o que veio agravar ainda mais a saúde financeira da empresa”.

A Luciula Calçados argumentou ao juiz que o atual endividamento da empresa impede que a marca se desenvolva e consiga se sustentar.

Ao analisar a requisição, o juiz Cláudio Zeni verificou que a empresa atendia a todos os requisitos exigidos pela lei e, por isso, autorizou a recuperação.

Confira a lista dos credores:

RELAÇÃO DE CREDORES DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI:

CLASSE TRABALHISTA

1 - ADILAMAR DE ARRUDA CASTRO OLIVEIRA, R$555,81;

2 - BIANCA EDUARDA COSTA PINHEIRO , R$335,73;

3 - CAMILA FERREIRA COSTA , R$693,87;

4 - CAROLINE AMORIM DE ARRUDA, R$643,72;

5 - CASSIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, R$1.080,53;

6 - DILEIA FAUSTINA CORREA, R$579,99;

7 - ELIZANGELA MARIA FERREIRA , R$1.240,72;

8 - ELLEN CRISTINA FERREIRA RIBEIRO, R$527,24;

9 - FERNANDA THATIANY DE OLIVEIRA , R$83,07;

10 - FRANCIANE DE SOUZA CONCEIÇÃO , R$27,07;

11 - GEISI DA SILVA CUNHA, R$903,76;

12 - GEOVANI JUNIOR SILVA BRANDÃO , R$537,83;

13 - ILMAN FREITAS DE SENA, R$1.212,48;

14 - IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, R$1.424,57;

15 - JEANE CLEA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, R$304,38;

16 - JESSICA PEDREIRA PEREZ , R$107,77;

17 - JHADYLEE VERONICA DE MORAES, R$469,08;

18 - JULIANA STEFANY MACHADO, R$192,50;

19 - JULIANI AMORIM DA SILVA, R$1.393,16;

20 - JULLYSI CLEYDE DE CAMPOS SILVA, R$2.201,02;

21 - MARIA LUCIA DE FARIA, R$1.445,82;

22 - MARLENE ANTONIA CORREIA, R$382,67;

23 - MARYSBELA SOARES DA SILVA , R$711,48;

24 - MONICA BISPO DE PINHO, R$3.090,19;

25 - NATACHA FERNANDA LUZIA FIGUEIREDO, R$177,53;

26 - NUBIA CAMPOS DA SILVA, R$708,93;

27 - PERICLES BONFIM FILHO, R$627,42;

28 - RAFHAELLA DE MOURA RODRIGUES PIRES, R$2.384,57;

29 - ROSELEIDE DA SILVA OLIVEIRA, R$528,52;

30 - ROSENILDA FREITAS DA SILVA, R$607,99;

31 - SAMIA DE ANDRADE SILVA , R$63,61;

32 - SOLIMARA ANJOS FERREIRA , R$829,39;

33 - STEFANE ROLDE BORGES, R$1.131,71;

34 - YAGO CARVALHO DE FRANCA MOMESSO, R$159,50;

CLASSE QUIROGRAFÁRIA

1 - ALOGOS-ASSOC.LOJ.SHOPPING GOIABEIRAS, R$ 12.406,74;

2 - ASSOC DOS LOJ DO SHOPPING C 3 AMERICAS, R$ 23.099,46;

3 - BANCO DO BRASIL, R$2.491.792,89;

4 - BANCO SANTANDER, R$ 421.230,98;

5 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, R$ 2.201,01;

6 - CALCADOS KILLANA LTDA, R$ 2.802,05;

7 - CONCEITO FOMENTO MERCANTIL, R$ 97.426,70;

8 - CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, R$ 356.187,07;

9 - CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER, R$ 301.773,92;

10 - CONDOMINIO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, R$ 142.826,08;

11 - EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA, R$ 2.585,08;

12 - FERNANDA MARQUES NUNES, R$ 0,00;

13 - GRAFICA PRINT IND. E EDITORA LTDA, R$ 38.140,48;

14 - IBIZZA CALCADOS EIRELI, R$ 11.024,00;

15 - IND DE CALCADOS SILVIA LACERDO LTDA, R$ 888,95;

16 - INVERNO E VERAO, R$ 95.369,27;

17 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOR LTDA, R$ 1.546,46;

18 - M A MOREIRA & CIA LTDA, R$ 0,00;

19 - MARCELO JORGE CUNHA, R$ 140.000,00;

20 - MILLENIUM PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA LTDA, R$ 341,94;

21 - MPA INDUSTRIA E COM DE CALCADOS LTDA, R$ 16.919,89;

22 - NDDIGITAL S/A SOFTWARE, R$ 5.169,33;

23 - PASSOS DA MODA LTDA, R$ 2.380,00;

24 - PEREIRA E CARDOSO E CARDOSO LTDA, R$ 165.403,75;

25 - RADIO FM MORENA LTDA CUIABA, R$ 11.972,40;

26 - REGINA CELIA GONÇALVES DE MATOS, R$ 4.606,69;

27 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO, R$ 503,79;

28 - TELEVISAO CENTRO AMERICA, R$ 60.187,72;

29 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, R$ 3.965,46;

30 - UNIÃO LOJISTA DE SHOPPING, R$ 120,00;

31 - VARZEA GRANDE SHOIPPING, R$ 732.754,00;

32 - VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, R$ 393,36;

33 - VIA MUTHY CALCADOS LTDA, R$ 137.492,79;

34 - WERNER CALCADOS LTDA., R$ 44.874,08;

CLASSE ME/EPP

1 - CALÇADOS DIVALORI LTDA - EPP, R$ 44.834,33;

2 - CALCADOS KARYBY LTDA - EPP, R$ 5.285,00;

3 - CAMILA LUCIANE DE SOUZA - ME, R$ 22.476,32;

4 - CLAUDIO AUGUSTO IVALEL ME, R$ 150,00;

5 - EG VIANA ME, R$ 0,00;

6 - FACCINE INDUSTRIA E COM DE CALCADOS - EPP, R$ 6.167,29;

7 - GUARDIAN AUDITORIA E PERICIAS LTDA - EPP, R$ 11.679,09;

8 - IMPACTUS CALCADOS LTDA - ME, R$ 1.525,61;

9 - IND NACIONAL DE POLIURETANOS LTDA - EPP, R$ 2.180,94;

10 - INDUSTRIA DE CALÇADOS GNC LTDA - EPP, R$ 76.325,15;

11 - MAINSHOE BENEFICIAMENTO DE CALCADOS LTDA - EPP, R$ 3.735,00;

12 - MILENAR CALCADOS LTDA EPP, R$ 10.028,00;

13 - RC DEOTTI CALCADOS ME, R$ 165.022,70;

14 - SERVER PLACE LTDA EPP, R$ 6.066,63;

15 - VIA JUPTER IND DE CALÇADOS LTDA -ME, R$ 16.396,20;

TOTAL TODAS AS CLASSES: R$ 5.727.622,23.

