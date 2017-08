LUCAS RODRIGUES

A empresa Canal Livre Comércio e Serviços Ltda, pertencente a Rodrigo Santiago Frisson e acusada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) de ter pagado propina ao deputado Romoaldo Junior (PMDB), também é suspeita de ter se envolvido em outro esquema com o mesmo parlamentar.

Em delação à Procuradoria Geral da República (PGR), homologada neste ano pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), Silval disse que a Canal Livre, responsável pela instalação do sistema de iluminação, informação e tecnologia da Arena Pantanal, pagou propina entre R$ 200 a R$ 300 mil a ele.

Já quanto à propina supostamente paga ao deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB), o ex-governador não soube precisar o valor exato.

A Canal Livre, porém, já estava na mira do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) desde 2015, quando foi deflagrada a Operação Ventríloquo.

A operação apura suposto esquema que teria desviado R$ 9,4 milhões da Assembleia Legislativa, em 2014, por meio do pagamento indevido de uma dívida do órgão com o banco HSBC (atual Bradesco) ao delator Joaquim Mielli, então advogado da instituição financeira. Boa parte do dinheiro teria retornado ao grupo comandado pelo ex-deputado José Riva.

De acordo com o Gaeco, Joaquim Mielli fez um depósito de R$ 240 mil à empresa Canal Livre.

A princípio, o Gaeco acreditava que o depósito tinha ocorrido a mando de Riva ou dos outros acusados na 1ª fase da operação: o ex-procurador jurídico da Assembleia, Anderson Flávio Godoy, o advogado Júlio César Domingues Rodrigues e o ex-secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Luiz Márcio Bastos Pommot.

Alair Ribeiro/MidiaNews José Riva: "Fui comunicado que já havia sido feito o acordo. Depois Romoaldo me comunicou que, no acordo, seria devolvido 45%"

Ainda em 2015, o empresário Rodrigo Frisson justificou que o valor recebido era relativo a quitação de um empréstimo concedido por ele ao servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Francisvaldo Mendes Pacheco, assessor de Romoaldo.

“Já havia emprestado dinheiro a ele [Francisvaldo] outras vezes. Emprestei o valor de R$ 230 mil, com 3% de taxa de juros mensais, e recebi um cheque dele como garantia [...] Foi de forma informal, pois já havia feito outros empréstimos e já sabia que ele era funcionário da Assembleia”, afirmou o empresário.

Reviravolta

Em abril de 2016, todavia, o caso teve uma reviravolta quando Riva confessou ter recebido R$ 806 mil no esquema e disse que as tratativas ilícitas foram comandadas pelo deputado Romoaldo Júnior.

Ele contou à juíza Selma Arruda que só ficou sabendo do “acordo” para a concessão indevida de créditos ao então advogado do HSBC após o pagamento já ter sido liberado, em 2014.

“Não pedi nenhuma porcentagem. Fui comunicado que já havia sido feito o acordo. Depois Romoaldo me comunicou que, no acordo, seriam devolvidos 45%. Falou que se eu tivesse alguma conta a pagar, eu poderia falar para ele”, afirmou.

O ex-deputado afirmou que Romoaldo, que presidia a Casa de Leis em 2014, foi beneficiado com R$ 1,1 milhão.

Segundo Riva, os cheques com a propina a Romoaldo teriam sido repassados para as empresas Redeshop.com (R$ 794 mil), I.H. Combustível (R$ 74 mil) e Canal Livre (R$ 241,9 mil).

Em outubro do mesmo ano, o advogado Julio César Rodrigues – apontado como lobista do esquema – também decidiu fazer delação.

Segundo a delação, Romoaldo teria recebido pelo menos R$ 590 mil para assinar o documento que autorizou o pagamento do crédito ao advogado do HSBC.

Na época, o peemedebista ocupava o cargo de presidente da Mesa Diretora em substituição ao ex-deputado estadual José Riva, então afastado por determinação judicial.

Rodrigo Frisson: "Já emprestei dinheiro para o Romoaldo, mas ele não pagou"



O valor da suposta propina paga é citado em uma conversa entre Julio César Rodrigues e Joaquim Mielli. Ocorrido em maio de 2014, o diálogo foi gravado por Julio César e apresentado ao Gaeco como parte de seu acordo de colaboração com as investigações. O advogado também apresentou gravação de uma reunião com Romoaldo, em que os dois discutiam tais pagamentos.

Estas informações levaram o Ministério Público Estadual (MPE) a oferecer uma nova denúncia contra Francisvaldo e Julio César, além de instaurar uma investigação em segunda instância contra Romoaldo e os deputados Mauro Savi (PSB) e Gilmar Fabris (PSD).

Defesa

Romoaldo, por sua vez, admitiu em depoimento ter contraído um empréstimo com Rodrigo Frisson em valor aproximado da propina que é acusado de receber de recursos desviados da Assembleia Legislativa.

Nas declarações, feitas em outubro do ano passado ao próprio MPE, o parlamentar afirmou, todavia, que não sabia que a dívida de R$ 520 mil contraída por ele havia sido quitada por Joaquim Mielli por meio de repasses à empresa Canal Livre. Romoaldo disse que até aquele momento ainda não havia pago o empréstimo.

"Apenas tomei conhecimento deste fato um pouco antes da deflagração da Operação Ventríloquo pelo ex-deputado Riva; que na ocasião avisei o Joel, que era o tesoureiro da ALMT à época, que tinha este passivo para pagar, mas não sei quem deu a ordem para o Mielli fazer o pagamento".



Na oitiva, o peemedebista ainda negou ter pedido ou recebido qualquer tipo de dinheiro ilícito para autorizar o pagamento dos R$ 9,4 milhões ao banco. Todavia, ele ressaltou que Riva havia lhe dito que parcela do dinheiro supriria outras despesas da Casa.



"Apenas segui o parecer da Procuradoria da Casa [...] Não [recebi vantagens], porém em junho de 2014 Riva me disse que parte do valor pago ao banco, pelo Mielli, foi devolvido para pagar despesas não contabilizadas da ALMT".

Na mesma linha, em depoimento prestado em fevereiro deste ano, Rodrigo Frisson reafirmou que os R$ 240 mil que recebeu do advogado Joaquim Mielli Camargo eram relativos aos pagamentos do empréstimo concedido a Francisvaldo Pacheco.

O empresário disse que chegou a emprestar dinheiro - em valor não especificado - ao deputado Romoaldo.

Apenas segui o parecer da Procuradoria da Casa [...] Não [recebi vantagens]

"Já emprestei dinheiro para o Romoaldo, mas ele não pagou", contou.

Operação Ventríloquo



De acordo com a denúncia, entre 2013 e 2014, os deputados Romoaldo Júnior e Mauro Savi, em parceria com o ex-deputado José Riva e os demais acusados, - Francisvaldo Mendes Pacheco, Julio Cesar Domingues Rodrigues, Anderson Flavio de Godoi , Luiz Marcio Bastos Pommot e Joaquim Fábio Mielli Camargo - teriam constituído "organização criminosa" estruturalmente ordenada com objetivo de "saquear os cofres" da Assembleia.



Conforme o Ministério Público Estadual (MPE), com a colaboração de outras pessoas ainda não identificadas, os investigados "teriam se apropriado ilicitamente de recursos do Legislativo em proveito próprio".



Ainda na denúncia, o MPE afirmou que no período compreendido entre fevereiro e abril de 2014, houve o desvio dos cofres da Assembleia de cerca de R$ 9.480.547,69, "valendo-se da facilidade que proporcionava a condição de servidores públicos e agentes políticos de alguns de seus membros".



Segundo o MPE, no mesmo período os acusados teriam ocultado e dissimulado a natureza e a origem dos valores, contando com o auxílio dos empresários e assessores parlamentares José Antonio Lopes, Ana Paula Ferrari Aguiar, Claudinei Teixeira Diniz, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antônio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, Odenil Rodrigues de Almeida e Edilson Guermandi de Queiroz, todos denunciados na ação.



Consta na ação que as investigações demonstram que o deputado Gilmar Fabris teria sido beneficiário de R$ 95 mil do dinheiro desviado. Segundo o MPE, o parlamentar tinha "ciência da origem espúria dos recursos". Os promotores disseram que ele teria providenciado sua “lavagem” por meio de sua ex-assessora Ana Paula Ferrari Aguiar.



Foi também requerida a condenação do grupo ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais sofridos pelo erário, no valor de R$ 9.480.547,69, além da condenação pelos danos morais coletivos sofridos pelo Estado.



Foi fixada uma indenização no montante de R$ 10 milhões, cujo valor deverá ser investido em prol das áreas de saúde e educação.

