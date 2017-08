LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

O desembargador Márcio Vidal, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), negou o pedido do defensor público Fábio César Guimarães Neto, que visava “retirar” o pedido de desculpas feito por ele na queixa-crime movida pela defensora Alenir Auxiliadora Ferreira da Silva Garcia, atual subcorregedora-geral da Defensoria

A decisão é do último dia 9 de agosto.

Fábio Guimarães, que é ex-defensor público-geral do Estado, é acusado por Alenir de tê-la insultado após uma reunião do Colégio de Defensores Públicos, ocorrida no plenarinho da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB-MT), no Centro Político Administrativo, na Capital, em maio do ano passado.

Ela afirmou ter sido vítima de violência de gênero por ser mulher, pois Guimarães teria proferido palavras ofensivas à sua honra.

Alenir Garcia relatou que foi xingada de "burra" e foi aconselhada pelo ex-defensor-geral a procurar um dicionário, "pelo fato de ser mulher e estar exercendo um cargo de subcorregedora".

A defensora ainda declarou que as ofensas foram proferidas aos gritos e todos que estavam no local escutaram.

Ela também denunciou que Fábio Guimarães teria apontado o dedo para o rosto dela, e só não teria a atingido fisicamente porque ela se esquivou.

Além do processo judicial, Alenir também solicitou a elaboração de um processo administrativo disciplinar contra Guimarães, instaurado pelo defensor público-geral Djalma Sabo Mendes Júnior. O procedimento, porém, ainda não foi concluído e segue em segredo de Justiça.

A subcorregedora da Defensoria Pública, Alenir Garcia, que acusa colega de tê-la ofendido

Desculpas rejeitadas

O termo circunstanciado ingressado pela subcorregedora contra Fábio Guimarães foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que ele possui prerrogativa especial por ser defensor público.

O processo criminal foi suspenso após o ex-defensor-geral ter se comprometido, durante audiência no Tribunal de Justiça, a se desculpar com a servidora.

Fábio Guimarães juntou aos autos uma carta de desculpas à subcorregedora, todavia, ela não aceitou a retratação.

O defensor posteriormente elaborou outro pedido de desculpas, igualmente rejeitado por Alenir Garcia, uma vez que ela exigia que as desculpas fossem ditas publicamente no Conselho Superior da Defensoria Pública e no Colégio de Defensores Públicos de Segunda Instância.

Em razão das negativas, Fábio Guimarães pediu que as duas cartas fossem retiradas da ação, pois, segundo ele, as formulou com o objetivo de se conciliar com a colega, o que não ocorreu.

“O representado pugna pelo desentranhamento de ambas as cartas, uma vez que não condizem com a verdade e não atingiram a finalidade pretendida, de modo que, como não haverá mais possibilidade de reconciliação, não justifica ficarem anexadas a estes autos”, afirmou.

As referidas cartas escritas pelo ofensor foram espontâneas e fazem parte do processamento do feito

Pedido negado

O desembargador Márcio Vidal, todavia, entendeu que não havia motivos para desentranhar as cartas do processo.

“As referidas cartas escritas pelo ofensor foram espontâneas e fazem parte do processamento do feito, ou seja, na audiência realizada neste sodalício, as partes acordaram que, mediante o pedido de desculpas, a queixa-crime seria extinta; contudo, as palavras ditas pelo Representado não foram suficientes e nem apresentadas aos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública e do Colégio de Defensores Públicos de Segunda Instância, por isso o prosseguimento do feito”.

Para o magistrado, o pedido de Fábio Guimarães não possui embasamento legal. Vidal explicou que as cartas contendo as desculpas integram o procedimento e devem ser mantidas.

“Além do mais, os documentos a que se está referindo servirão de demonstração de que o Representado sinalizou em desfazer o equívoco do diálogo com a Representante. São essas as razões pelo qual indefiro o pedido formulado por Fábio César Guimarães Neto”, decidiu.

