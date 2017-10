O juiz Marcelo Bretas aceitou nesta segunda-feira (23) o pedido de transferência do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) para um presídio federal, feito no mesmo dia pelo Ministério Público Federal (MPF) durante o interrogatório dele.

Durante o depoimento, Cabral falou sobre supostos negócios da família do juiz no ramo de "bijouterias", além da suposta concretização da delação de Renato Pereira, ex-marqueteiro do PMDB. Ele também falou sobre o encaminhamento de delações.

"Durante o interrogatório do senhor Sérigo Cabral, ele mencionou expressamente que, na prisão, recebe informações inclusive da família desse magistrado, o que dentota que prisão no Rio não tem sido suficiente para afastar o réu de situações que possam impactar nesse processo", afirmou o procurador Sérgio Pinel.

É no mínimo inusitado que ele venha aqui trazer a juízo, numa audiência gravada, a informação de que recebe ou acompanha a rotina da família do magistrado. Deixa a informação de que apesar de toda a rigidez (do presídio no Rio), que imagino que aja, aparentemente tem acesso privilegiado a informações que talvez não devesse ter", disse o juiz.