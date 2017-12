LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

De forma inusitada, a Delegacia Fazendária descobriu, em maio deste ano, um esquema milionário de fraudes e propina, dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, e que beneficiou a empresa Caramuru Alimentos S/A e, em tese, três agentes de tributos da pasta.

Batizada de Zaqueus, a operação descobriu uma fraude em processo administrativo tributário, que reduziu uma multa aplicada à empresa de R$ 65,9 milhões para pouco mais de R$ 315 mil, mediante o pagamento de propina de R$ 1,8 milhão aos agentes.

A descoberta dos crimes ocorreu após o advogado Themystocles Figueiredo, espontaneamente, confessar a fraude, no ano passado.

O advogado procurou o MPE em função das denúncias feitas pelo então candidato à Prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), durante a campanha de 2016.

Na época, Wilson acusou a Caramuru Alimentos S/A de ter beneficiado Bárbara Pinheiro, esposa do empresário Marco Polo Pinheiro, o “Popó”, irmão do atual prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Apesar de o alegado esquema denunciado pelo tucano não ter relação com o objeto da investigação, Themystocles acreditou que a fraude da qual participou havia sido descoberta e, por “medo”, decidiu contar o caso para as autoridades e se tornou delator da ação.

O advogado Themystocles Figueiredo (no detalhe), cuja delação originou a operação

As declarações ajudaram a Defaz a desbaratar o esquema, que resultou em uma ação penal que tem como réus: os agentes de tributos estaduais André Fantoni (apontado como principal articulador do esquema), Alfredo Menezes de Mattos Junior e Farley Coelho Moutinho; os advogados Sandra Mara de Almeida e Themystocles Figueiredo; e os representantes da empresa Caramuru, Walter de Souza Júnior e Alberto Borges de Souza.

No total, a Defaz afirmou que R$ 1,8 milhão foi repassado pela Caramuru Alimentos - cujos representantes admitiram o pagamento e ajudaram nas investigações - para os três agentes tributários, através da conta bancária do escritório de advocacia. Desse valor, 10% (R$ 180 mil) ficou como "comissão" para Themystocles.

No acordo de delação, Themystocles afirmou que tudo começou no final do ano de 2014, quando foi procurado por André Fantoni, seu amigo de longa data.



Conforme o advogado, o agente tributário declarou ter feito um trabalho de assessoria para a Caramuru Alimentos e pediu para receber o dinheiro através do escritório de advocacia.



Themystocles disse que aceitou o pedido do amigo, em troca de 10% do montante, já descontados os impostos.



“Após ter concordado com a solicitação formulada por André, este teria passado o contato de um diretor da empresa Caramuru Alimentos, tal seja, Walter Souza Júnior, o qual já estaria ciente de tudo. Os contatos entre Themystocles e Walter teriam ocorrido tanto por aplicativos, conversações telefônicas e também através de troca de e-mails”, diz trecho do inquérito.



De acordo com o advogado, após diversos contatos por telefone e e-mails com Walter Souza, foi montado um contrato de honorários advocatícios para dar legalidade aos pagamentos das propinas destinadas aos agentes tributários.



“O valor inicial seria de R$ 1,4 milhão, a ser pago em duas parcelas, sendo que o objeto do contrato de honorários advocatícios criado para simular os pagamentos de propinas seria o de prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica tributária. Contudo, conforme informado pelo colaborador Themystocles, o mesmo não teria conhecimentos nesse ramo do direito”, diz outro trecho.



No acordo da delação, o advogado confirmou que a propina foi paga para que os agentes tributários reduzissem a multa contra a empresa. Conforme a Defaz, com o pagamento de propina aos fiscais, o Estado de Mato Grosso teve um prejuízo de mais de R$ 65 milhões.

Prisão e soltura

Na data da operação (3 de maio) foram presos os agentes de tributos Farley Coelho Moutinho, André Neves Fantoni e Alfredo Menezes Mattos Junior, que ficaram recolhidos no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Dias depois, Farley foi solto por decisão do desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). Na época, o magistrado entendeu haver indícios de que Farley teria tido o nome usado indevidamente por Fantoni para viabilizar a fraude.

Já André Fantoni e Alfredo Menezes conseguiram decisão favorável somente em junho, mediante pagamento de fiança.

Porém, Fantoni não conseguiu a soltura imediatamente, pois alegou que não tinha dinheiro para pagar o montante arbitrado – R$ 1,3 milhão.

Após diversas tentativas, Fantoni conseguiu sair da cadeia em outubro, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu o valor da fiança para R$ 100 mil.

Ainda em outubro, a ação penal que investiga o caso passou a tramitar em segredo de Justiça, por determinação do juiz Marcos Faleiros, da Vara Contra o Crime Organizado de Cuiabá.

Faleiros decretou o segredo atendendo ao pedido do delator Themystocles, uma vez que este juntou no processo dados sigilosos de suas contas bancárias para comprovar o teor de sua colaboração premiada.

