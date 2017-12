Quanto à análise das prestações de contas, o ministério informou que o programa é recente.

O ministério confirmou a informação da CGU de que as regras do programa estão passando por uma revisão, e informou que a minuta de uma nova portaria com melhoria na gestão do programa já foi elaborada e aguarda aprovação do ministro da Saúde, Ricardo Barros.

"Todo esse processo demonstra a perspectiva clara de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e monitoramento do programa, além do estabelecimento de critérios e exigências para a apresentação e aprovação da prestação de contas dos projetos executados no âmbito do Pronon", diz o texto.

Nota do ministério

Leia abaixo a íntegra de nota do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informa que o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) tem como finalidade destinar recursos de renúncia fiscal a projetos de atenção oncológica. Esses trabalhos são executados por associações e fundações privadas, sem fins lucrativos e que além de prestar serviços assistenciais de média e alta complexidade no PRONON devem estar habilitadas como CACON (Centro de Alta Complexidade em Oncologia) ou UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), ou seja, unidades que já prestam algum serviço no SUS.

Cabe ao ministério definir os procedimentos, as regras e os critérios para o credenciamento de instituições e para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução, acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos no âmbito do PRONON. As instituições são obrigadas a enviar relatórios anuais ao Ministério Saúde, onde informam as atividades executadas e os atendimentos realizados pelo projeto. Sem prejuízo de outras ações de acompanhamento do projeto, como reuniões, oficinas, vídeo e teleconferências, entre outras. Lembrando que nem todos os projetos possuem atendimentos a serem realizados e, consequentemente, informados.

É importante destacar que o PRONON é um programa de implementação recente, cujos projetos começaram a ser executados, efetivamente, em 2014. Desta forma, a maioria dos projetos ainda estão em execução e, portanto, não se encontram em fase de prestação de contas, tampouco de avaliação dos resultados ou de avaliação de impacto. Considerando os projetos já encerrados, as respectivas prestações de contas estão em análise.