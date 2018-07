DA REDAÇÃO



O Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia à Justiça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, por suposto crime ambiental, em Diamantino (a 183 km de Cuiabá).

Além de Mendes, também são acusados dois de seus irmãos, Francisco Ferreira Mendes Júnior e Maria da Conceição Mendes França.

A ação é assinada pelo promotor de Justiça Daniel Balan Zappia e foi distribuída para a 1ª Vara Cível da cidade no último dia 19 de junho.

O documento, que não foi disponibilizado, já está pronto para decisão do juiz André Gahyva, titular da vara.

Mais processos

Gilmar Mendes é alvo de várias ações do MPE pela suspeita de crime ambiental em propriedades da família.

Em março deste ano, Daniel Zappia também processou o ministro e seus irmãos por entender que eles promoveram danos ambientais nas fazendas Rancho Alegre, de 611 hectares, e São Cristóvão, de 760.

De acordo com o Ministério Público, inspeções detectaram uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes químicos em ambas as fazendas, além do plantio de alimentos transgênicos, prática que seria ilegal, uma vez que estão localizadas em áreas de proteção ambiental e às margens do Rio Paraguai.

Apesar de serem notificados, conforme o MPE, os irmãos teriam se recusado a adotar as medidas sustentáveis para evitar o impacto ambiental nas propriedades.

O juiz André Gahyva, no entanto, negou suspender as atividades agrícolas das duas fazendas.

