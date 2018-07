DA REDAÇÃO



O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconduziu, em sessão ordinária administrativa realizada na manhã desta quinta-feira (12 ), a desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho ao cargo de juíza-membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), na categoria desembargador.

O primeiro biênio magistrada encerra-se no dia 1º de agosto de 2018 e, por decisão unânime do Pleno, ela foi reconduzida ao cargo para o próximo biênio.

O Pleno também escolheu Yale Sabo Mendes para ocupar a vaga de juiz-membro do TRE-MT, categoria juiz de direito, aberta com o encerramento do primeiro biênio do magistrado José Antonio Bezerra Filho.

Yale concorreu à vaga com Mirko Vincenzo Giannotte.

Os dois processos são de relatoria do presidente do TJMT, desembargador Rui Ramos Ribeiro.