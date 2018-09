THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A operadora Claro S/A foi condenada a indenizar em R$ 6 mil, por danos morais, o juiz Marcos Faleiros, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, por cobrá-lo por serviços não utilizados.

A decisão, da última segunda-feira (2), é do juiz Adauto dos Santos Reis, do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá. O magistrado ainda ordenou que empresa pague multa de R$ 10 mil por descumprir várias decisões liminares que determinavam a suspensão das faturas indevidas.

A ação apresentada pelo advogado Marcio Faleiros, informa que o que no dia 14 de agosto de 2017, o juiz pagou a fatura do mês e solicitou o cancelamento de todos os serviços contratados junto à empresa.

No entanto, segundo a ação, o magistrado continuou a receber cobranças através de carta do SCPC, além de inúmeras ligações diárias.

“Informa ainda que, tentou resolver administrativamente, tendo cancelado o serviço novamente em 14/08/2017, conforme protocolo 719172294657332, contudo sem êxito, acarretando em nova reclamação administrativa conforme protocolo 719182580245049”, diz trecho da ação.

“Que diante de toda a situação, pagou uma fatura com vencimento em 10/05/2018 no valor de R$ 192,38 com a garantia que não haveria mais cobranças, mas novamente em vão, pois a cobranças continuaram, motivo qual requereu liminarmente a suspensão das cobranças, e no mérito a condenação da empresa por danos morais, além da repetição de indébito”, diz outro trecho da ação.

Em sua defesa, a operadora afirmou que as cobranças realizadas são “devidas” e “legítimas”, uma vez que não houve o pedido de cancelamento do plano pelo magistrado.

“E em razão da contratação do serviço, o qual foi devidamente prestado pela empresa, deve o demandante realizar a contraprestação do mesmo, e assim, não havendo nenhuma conduta ilícita praticada pela ré, inexistindo ato ilícito e dever de indenizar”, alegou.

A decisão

Na decisão, o juiz rebateu as alegações da Claro, afirmando que a empresa não trouxe provas que demostrem que magistrado não fez o pedido de cancelamento do seu plano.

“Verifica-se que no presente caso a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não comprovou a legalidade da cobrança das faturas emitidas após o pedido de cancelamento em 08/2017 realizado conforme protocolo 719172235909008, aliado ao fato de que, a empresa sequer comprovou a prestação do serviço ao autor após este pedido de cancelamento, tendo juntando tão somente no bojo da defesa um print de uma fatura com vencimento em 10/10/2017, e print de suas telas sistêmicas informando suposta inadimplência, contudo, documentos estes emitidos de seus computadores, e, portanto frágeis para comprovar suas alegações, aliado ao fato de que não há nos autos nenhuma prova da utilização do serviço após 08/2017, não tendo à empresa sequer juntado as faturas das supostas utilizações”, diz trecho da decisão.

“Desta feira, resta demonstrada a falha na prestação de serviços pela reclamada, uma vez que efetuou cobrança por serviços não utilizados e cancelados pela parte reclamante, conforme disposto no art. 14, 1, I do CDC, sendo indevida tal cobrança, aliado ao fato de que a parte autora pagou pelo serviço não utilizado conforme documento anexado na mov. 01, referente a fatura com vencimento em 10/05/2018”, diz outro trecho da decisão.

Para o magistrado, a empresa fez com que Marcos Faleiros vivesse uma situação de descaso, desconforto, aflição e transtornos, e, sem sombra de dúvida, é passível de indenização.

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência da ação, e o faço para: determinar o cancelamento das faturas após o cancelamento do serviço em 14/08/2017; condenar a reclamada a indenizar o reclamante por danos morais no valor de R$ 6 mil, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação 09/06/2018”, pontuou.