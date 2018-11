DA REDAÇÃO



O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, determinou neste domingo (11) a soltura do advogado cuiabano Rodrigo Figueiredo, ex-secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura.

Figueiredo é um dos 19 presos na Operação Capitu, desencadeada na última sexta-feira (9) pela Polícia Federal.

Ainda no domingo, ele já havia determinado a liberdade de outro acusado, o deputado federal eleito por Mato Grosso, Neri Geller (PP), que foi ministro da Agricultura no Governo Dilma.

“Concedida a medida liminar de Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo para soltura do paciente”, consta no acompanhamento processual.

A PF investiga suposto acordo ilegal, feito em 2014, que envolveria o então ministro da Agricultura Antônio Andrade (atual vice-governador de Minas), seu sucessor, Neri Geller, Figueiredo e os então executivos da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud.

O esquema teria sido intermediado pelo então deputado Eduardo Cunha e pelo operador financeiro Lúcio Funaro.

O pacto consistiria no pagamento de propina para que os servidores do Ministério da Agricultura praticassem atos administrativos com o fim de beneficiar as empresas ligadas à JBS.

Ao todo, a desembargadora Monica Sinfuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, decretou a prisão de 19 pessoas.

Geller e Figueiredo foram acusados de receber R$ 450 mil de propina da JBS na época em que estavam no Ministério, em troca de atos de ofício que beneficiassem a JBS.