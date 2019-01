DA REDAÇÃO



Em sessão extraordinária, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) julgou as últimas promoções e remoções pendentes de juízes de Mato Grosso. A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira (17).

Uma das mudanças é a nomeação da juíza Ana Cristina Silva Mendes para a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julga ações sobre o crime organizado.

A Vara é a mesma em que atuou a ex-juíza Selma Arruda, que condenou políticos como o ex-governador Silval Barbosa e o ex-presidente da Assembleia José Riva.

A regularização desse procedimento é uma demanda defendida pela Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam).

De acordo com o presidente da Amam, o juiz Tiago Souza Nogueira de Abreu, o andamento desses processos é uma conquista para o Judiciário no Estado.

“Este era um pleito da Amam. A nova gestão do TJMT vem demonstrando eficiência e celeridade no andamento da carreira. Nós, da associação, externamos o agradecimento à administração do Tribunal de Justiça e felicitamos os colegas promovidos/removidos”, comenta.

Entre os magistrados promovidos ou removidos também constam a juíza Marina Carlos França para a Comarca de Alto Araguaia; o juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa para a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop; a juíza Myrian Pavan para a Comarca de Primavera do Leste, bem como o juiz João Filho de Almeida Portela para a Comarca de Barra do Garças.

Também foram promovidos e removidos o juiz Erico de Almeida para a Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso; o juiz Ramon Fagundes Botelho para a Comarca de Chapada dos Guimarães; a juíza Aline Luciane Ribeiro para a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis; o juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra para a Comarca de Alta Floresta; e a juíza Ângela Maria Janczeski para a Comarca de Alto Garças.

Ana Cristina da Silva Mendes assumirá a vaga que era do juiz Marcos Faleiros como substituta na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. O juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues segue como titular da Vara, que apura crimes relacionados às organizações criminosas e contra a administração pública.

Marcos Faleiros segue no comando da 11ª Vara Criminal de Cuiabá. A Vara apura os crimes militares em Mato Grosso.