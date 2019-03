JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O juiz da Terceira Vara Cível de Cuiabá, Emerson Luis Pereira Cajango, condenou o plano de saúde Unimed Rio-Cooperativa de Trabalho Médico Ltda por .

A decisão, em caráter limar (provisória), é do dia 14 de março.

De acordo com a ação, representada pela mãe do menino, ela contratou o plano de saúde da Unimed Rio em 2013, ainda quando morava no Rio de Janeiro, mas logo se mudou para Primavera do Leste (a 240 km de Cuiabá) e decidiu mantê-lo por ser de abrangência nacional.

A mulher conta que, por dois anos, sempre fez as sessões de terapia ocupacional, fonoaudióloga e psicóloga particulares, que eram reembolsadas pelo plano posteriormente.

No entanto, de acordo com ela, a empresa informou que o atendimento com os profissionais especializados em “espectro autista” seria interrompido e que ela deveria buscar outros profissionais junto aos que eram cadastrados na Unimed.

“Alega o autor que a mudança repentina é muito prejudicial ao seu tratamento, e, por isso, pugna pela condenação da requerida a manter o reembolso das despesas particulares com especialistas na área, bem como uma indenização pelos danos morais sofridos”, disse a autora.

A Unimed Rio, por sua vez, alegou que o menino tem o direito de utilizar o plano contratado em todo território nacional, desde que fosse atendido pelos médicos cooperados da cooperativa.

Ao firmar um contrato de seguro de saúde, subentende-se que a contratante terá todo o amparo necessário quando sofrer com algum problema de saúde. Nos casos em que a paciente precisa de um tratamento específico, com um profissional específico, não poderá o plano de saúde se abster da responsabilidade assumida

“Aduz que o autor apenas teria direito ao reembolso integral de médicos particulares se não houvesse especialistas credenciados, o que não é o caso. Ao final, requestou pela revogação da liminar concedida e improcedência dos pedidos iniciais”, argumentou a empresa.

Segundo o magistrado, porém, mesmo que o plano não cubra o procedimento solicitado pela criança, tem o dever de aderi-lo, de modo que garanta o equilíbrio na relação contratual.

Ressaltou ainda que após o menino ter começado o tratamento com os profissionais, observou uma considerável melhora.

“Partindo da premissa de que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para assegurar todos os meios imprescindíveis à manutenção e à recuperação da saúde de seus segurados, não se pode consentir na exclusão dos meios de tratamento considerados adequados pelos médicos que a assistem”, afirmou o juiz.

"Portanto, considerando que o caso do autor exige o tratamento para a melhora de sua saúde, deve a operadora de plano de saúde prestar o atendimento de que inegavelmente necessita o paciente, incluindo o custeio dos profissionais de saúde que já acompanham o autor, que, ressalta-se possui dificuldade de socialização", decidiu o magistrado.

O juiz também ressaltou que não é permitido que o plano de saúde limite o serviço por ele fornecido, além do que as cláusulas do contrato deliberam o direito consumista do cliente, sendo assim deve ser aplicada de maneira que for mais favorável ao consumidor.



“Ao firmar um contrato de seguro de saúde, subentende-se que a contratante terá todo o amparo necessário quando sofrer com algum problema de saúde. Nos casos em que a paciente precisa de um tratamento específico, com um profissional específico, não poderá o plano de saúde se abster da responsabilidade assumida”, disse o magistrado.

Segundo o juiz, a interrupção da cobertura do reembolso do tratamento viola o princípio da boa-fé, que rege o contrato entre a Unimed Rio de Janeiro e a criança.

Por isso, o magistrado determinou que a empresa reembolse a quantia que a mãe da criança teve que gastar após a suspensão do tratamento, bem como indenizar o menino em R$ 20 mil em danos morais.

“Atento aos parâmetros acima, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), servindo a condenação como um componente punitivo e pedagógico, que certamente refletirá no patrimônio dos requeridos causadores do dano como um fator de desestímulo à prática de atos como os que aqui foram examinados”, determinou.

A empresa também terá que arcar com 15% do valor dos honorários advocatícios da mãe da criança, sobre o valor da sentença.