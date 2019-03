KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

A empresa SportCars Comércio e Locação de Veículos, que fechou as portas nesta quinta-feira (28), revoltando clientes e parceiros, entrou com um pedido de autofalência na Justiça.

O pedido foi protocolado na Vara Especializada de Falência e Recuperação de Empresas da Comarca da Capital, na quarta-feira (27).

Nesta manhã, clientes registraram queixa na polícia acusando a empresa de dar golpes, vendendo veículos consignados e não repassando o dinheiro aos proprietários (veja abaixo).

A SportCars está no nome da empresária Fernanda Dalavalle, mas seu administrador é Marcelo Sixto Schiavenin. A empresa, que atua na compra e venda de veículos de luxo e importados, ficava na Avenida Miguel Sutil, na Capital.

Segundo seus advogados, a SportCars hoje tem uma dívida de R$ 11.311.184,74, enquanto os ativos somam pouco mais de R$ 100 mil.

“Excelência, como podemos observar pelos números a situação econômica é crítica, sendo impossível a recuperação judicial da empresa, isso porque, após os atrasos nos pagamentos dos credores a credibilidade da Requerente e seu administrador no mercado foram fortemente abalada impossibilitando que consigam algum financiamento ou que tenham carros consignados para trabalhar”, consta no pedido de falência.

“Além disso, o administrador Sr Marcelo vem sofrendo ameaças fortíssimas, inclusive de vida, ao ponto de ser obrigado a contratar segurança privada, o que lhe impede de ter condições físicas e mentais para estar a frente da administração da empresa, não restando outra alternativa senão o pedido de falência”.

A autofalência está prevista no art. 105 da Lei 11.101/2005, que trata da Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência.

“O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da

impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial”, diz a lei.

A legislação estabelece ainda que no pedido é preciso ser acompanhando de documentos, como demonstrações contábeis dos três últimos meses, balanço patrimonial, fluxo de caixa, entre outros.

Supostos golpes

A crise na empresa veio à tona na manhã desta quinta-feira, com a divulgação de boletins de ocorrência registrados por clientes que se disseram lesados.

De acordo com um dos boletins, registrado ainda no dia 21 de março, a vítima informou que entrou em contato com Marcelo, pois estava interessado em vender um carro da marca Land Rover.

Marcelo então teria informado ao dono do carro que já tinha um cliente interessado em comprá-lo, por um preço em torno de R$ 195 mil.

Dias depois, um homem identificado com Fabrício teria entrado em contato com a vítima informando que havia comprado três carros na SportCars, incluindo a Land Rover. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, a vítima afirmou que Marcelo estaria enrolando para repassar o dinheiro.

No segundo boletim de ocorrência, registrado na última terça-feira (26), a vítima informou que fez o contrato de consignação e assinou o termo de responsabilidade com a SportCars referente à venda de um Chevrolet Camaro amarelo, no dia 9 de março.

O acordo previa o pagamento de R$ 125 mil, que seria efetuado diretamente na conta da vítima na semana seguinte, já que o negócio foi fechado em um sábado (9).

A dona do carro informou à Polícia que até o dia do registro da ocorrência não havia recebido valor nenhum e que ainda foi informada de que seu carro já estaria sob a posse de outra pessoa, no município de Primavera do Leste (235 km de Cuiabá).

Nesta quinta-feira, circulou nas redes sociais um vídeo em que uma pessoa entra na loja dizendo que o "tombo" da empresa beira os R$ 10 milhões. Segundo ele, as pessoas que aparecem no vídeo seriam credores estariam levando o que podiam para cobrir o prejuízo. "Agora é Polícia mesmo. Galpão vazio. Tem que ir para a Polícia prestar queixa", disse.

Veja o vídeo abaixo: