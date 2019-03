A conciliação foi feita na Justiça do Trabalho de Cuiabá

DA REDAÇÃO



O Mixto Esporte Clube e 17 ex-atletas fizeram acordos que colocarão fim a processos que tramitam na Justiça do Trabalho há 14 anos. As audiências foram conduzidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), nesta quinta-feira (28).

Com as conciliações, o clube esportivo começa a eliminar parte das dívidas trabalhistas que envolvem processos ajuizados entre os anos de 2005 a 2017.

A Justiça do Trabalho não divulgou os nomes dos ex-jogadores.

Estava em negociação a utilização dos valores de dois prêmios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao Mixto, sendo uma pela participação na primeira fase da Copa do Brasil e outro pelo avanço à segunda etapa do torneio.

Além disso, também envolve a renda que a equipe recebe do Timemania, que é um jogo de loteria organizado pela Caixa Econômica Federal e que contribui mensalmente com os clubes brasileiros.

Também serão repassados 20% das receitas com patrocínio de bilheterias e outros créditos, sobretudo decorrente de ação judicial movida contra o Município de Cuiabá.

O clube se comprometeu também a repassar 40% dos prêmios que vierem a ser pagos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo desempenho do clube nos campeonatos que disputar.

Os créditos trabalhistas serão quitados em duas etapas. Primeiro será pago 15% do crédito líquido fixado para cada credor com mais de 60 anos, começando pelo mais velho. Já na segunda etapa serão pagos 10% do crédito líquido total a cada um dos demais credores, observando a ordem de antiguidade.

Os repasses serão realizados todo dia 2 de cada mês, a começar de abril de 2019. Com a realização do acordo, as partes dão quitação plena, geral e irrevogável quanto aos créditos discutidos nessas ações.

A advogada Nabila Gunsch participou da audiência de conciliação representando seu cliente, que ajuizou a ação em 2013, e garantiu que a realização do acordo foi boa para todas as partes envolvidas.

Segundo ela, é muito bom poder sentar para conversar e estabelecer parâmetros que sejam justo para ambos os lados. “É bom para o trabalhador que vai receber depois de tanto tempo e também para o clube que viu sua vida estagnada por causa das dívidas. A conciliação muda o famoso ‘ganha mais não leva’”, avaliou.