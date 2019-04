Bebê nasceu prematuro e está internado no Hospital Regional de Água Boa

DA REDAÇÃO



A Justiça determinou ao Governo do Estado que providencie uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um bebê que nasceu prematuro de 5 meses, na madrugada desta sexta-feira (5), em Água Boa (a 741 km de Cuiabá).

O bebê encontra-se internado, em estado gravíssimo, no Hospital Regional de Água Boa. A ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado.

Na medida, o juiz do Juizado Especial Cível e Criminal, Alexandre Ceroy, determinou prazo de quatro horas, após a citação, feita às 19h20, para que o Estado e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, viabilizem o atendimento.

O Hospital Regional de Água Boa não conta com UTI, adulta ou pediátrica, e o bebê corre risco de perder a vida por ter nascido, segundo avaliação médica, com quadro hipotérmico, hiperglicêmico e com desconforto respiratório agudo.

O quadro clínico dele é gravíssimo. Se não receber atendimento adequado pode vir a óbito ou sofrer danos permanentes, diante da falta de estrutura do hospital onde se encontra

“Não foi realizado corticoide antenatal e o prematuro evolui com desconforto respiratório importante com necessidade de intubação ourotraquial e ventilação mecânica”, diz trecho do relatório médico anexado ao processo.

A mãe do bebê, Leomara da Silva Moura, informa que teve acompanhamento regular no pré-natal, porém, antes de completar seis meses de gestação, entrou em trabalho de parto.

“Gente, estou aqui, pedindo ajuda pelo meu filho que ia completar seis meses de gestação no dia 12, não tenho nada para ajudá-lo, sou muito nova e pra mim, ver ele nesse estado, sem poder fazer nada, é muito difícil. Ele nasceu com 900 gramas, precisa, para se manter vivo, dessa UTI. É o apelo que faço”, disse.

O pedido de liminar, feito numa ação de obrigação de fazer, foi protocolada pelo defensor público Wendel Cruz.

“O quadro clínico dele é gravíssimo. Se não receber atendimento adequado pode vir a óbito ou sofrer danos permanentes, diante da falta de estrutura do hospital onde se encontra, que não fornece gasometria, bomba de infusão, surfactante e outros. Eles não têm condições de atender a necessidade apresentada por esse bebê”, afirma na ação.

Descumprimento de liminar

O prazo dado ao Estado foi encerrado às 23h20, mas nenhuma providência foi tomada, conforme a defensora Carolina Weitkiewic. Por essa razão, a Defensoria entrou com pedido de bloqueio de valores do Estado, que foi deferido pelo juiz plantonista da 2ª Vara Cível de Canarana, Arthur de Albuquerque.

Conforme a defensora, foi feito orçamento de um hospital particular de Goiânia (GO) para o tratamento, que ficou em R$ 200 mil.

“A situação do bebê é muito grave. Ele está num lugar que não tem a menor estrutura para oferecer os cuidados que ele precisa para se manter vivo. O ideal é que o Estado consiga uma vaga para ele, o mais rápido possível, porque mesmo com o bloqueio, só teremos os valores na terça (9)”, explicou.