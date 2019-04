de O DIA



A posse dos deputados que foram presos preventivamente na Operação Furna da Onça foi suspensa, nesta segunda-feira, pela juíza Luciana Losada, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio.

Atendendo a um pedido do Ministério Público, a decisão suspendeu todos os efeitos do ato da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que autorizou a retirada do livro de posse da Casa para levá-lo à penitenciária em que estão presos os deputados Marcus Vinícius, Luiz Martins, Marcos Abrahão e André Correa, assim como à residência do deputado Chiquinho da Mangueira, que está em prisão domiciliar.

No mês passado, a mesa diretora da Alerj, presidida pelo deputado André Ceciliano, deu posse aos deputados. O Ministério Público do Rio ajuizou, então, Ação Civil Pública contra a Assembleia Legislativa para anular a decisão.

Fonte https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5632834-justica-suspende-posse-de-deputados-presos.html