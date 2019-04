de O DIA



O Superior Tribunal Militar (STM) determinou, nesta quinta-feira, a perda do posto e da patente de um major da reserva da Aeronáutica, condenado a 16 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Ele agia com outros dois militares já expulsos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o major foi flagrado em 1999 transportando 33 quilos de cocaína em uma aeronave Hércules C-130 da Aeronáutica, em Recife, Pernambuco.

O destino era a cidade de Clermont Ferrand, na França, com escala em Las Palmas, nas Ilhas Canárias. O esquema foi descoberto durante a Operação da Polícia Federal “Mar Aberto”.

O oficial foi condenado pela Justiça Federal do Rio em novembro de 2000, mas só houve o trânsito em julgado da ação, quando não cabe mais recurso, em maio de 2018.

Durante o julgamento, o ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, presidente da Corte, afirmou que o “agir delituoso do oficial revestiu-se de gravíssima roupagem e caracterizou clara violação do dever de fidelidade para com a instituição a que serve e ao próprio juramento que fez a seu País”.

Argumentou ainda que o major manchou a imagem da Força Aérea.

Fonte https://justicaecidadania.odia.ig.com.br/colunas/justica-e-cidadania/2019/04/5633806-justica-militar-expulsa-oficial--que-transportava-cocaina-em-aeronave-da-fab.html