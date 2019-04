WELINGTON SABINO

FOLHAMAX

Após suspender quatro audiências que estavam agendadas para este mês numa ação penal contra 11 réus, derivada da 5ª fase da Operação Sodoma, o juiz Jorge Tadeu Rodrigues, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, vai decidir nos próximos dias sobre um pedido da Receita Federal para compartilhamento de provas que constam nos autos. Dos réus, 9 são delatores premiados.

Antes de decidir, ele abriu vista ao Ministério Público para emitir parecer sobre o ofício encaminhado este ano pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, Mauro Celso Gomes Ferreira. No documento, foi solicitado o compartilhamento de provas produzidas no âmbito da operação Sodoma e seus desdobramentos.

O cancelamento das audiências é reflexo de uma decisão proferida pelo desembargador Pedro Sakamoto, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso numa ação de suspeição movida pela defesa do réu Francisco Faiad, que é advogado e ex-secretário estadual de Administração na gestão do ex-governador Silval Barbosa, quando os crimes investigados na Operação Sodoma foram cometidos. Em sua decisão, Sakamoto suspendeu o processo em relação a Francisco Faiad até o julgamento de mérito do mandado de segurança, com exceção de suspeição, apresentado contra a juíza aposentada e senadora eleita em Mato Grosso em 2018, Selma Arruda (PSL).

O Ministério Público então se manifestou favorável à suspensão do processo contra todos os réus até o julgamento de mérito do pedido de suspeição de Faiad. Por sua vez, o juiz Jorge Tadeu acatou os argumentos do MPE.

“Assim, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 2132/3134, e suspendo as audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 10, 11, 12 e 15/04/2019, até decisão de mérito no incidente de exceção de suspeição supramencionada”, despachou o magistrado nesta quinta-feira (4).

São réus no processo: Silval da Cunha Barbosa (ex-governador), Sílvio Cézar Correa Araújo (ex-chefe de gabinete de Silval), Francisco Anis Faiad (ex-secretário de Administração), Pedro Elias Domingos de Melo (ex-secretário adjunto de Administração), Diego Pereira Marconi, Juliano Cezar Volpato, Edésio Côrrea, César Roberto Zílio, Alaor Alvelos Zeferino de Paula, José de Jesus Nunes Cordeiro (coronel da PM e ex-secretário adjunto de Administração) e Valdísio Juliano Viriato, (ex-secretário adjunto da Sinfra).

Com exceção de Faiad e José de Jesus, os demais réus fizeram acordos de colaboração premiada junto ao Ministério Público.

Na 5ª fase da operação “Sodoma” deflagrada em 14 de fevereiro de 2017 a Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), juntamente com o Ministério Público Estadual (MPE), investigou fraudes à licitação praticadas por uma organização criminosa em contratos celebrados entre as empresas Marmeleiro Auto Posto Ltda e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática Ltda, entre os anos de 2011 a 2014, com o Governo de Mato Grosso.

Segundo investigações, as empresas foram usadas para desvios de recursos públicos e recebimento de vantagens indevidas utilizando-se da Secretaria de Estado de Administração (atual Seges) e da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (atual Sinfra). As duas empresas receberam cerca de R$ 300 milhões em contratos com o Governo do Estado entre 2011 a 2014 em licitações fraudadas. Com o dinheiro desviado, foram pagos mais de R$ 7 milhões de propinas em benefício da organização criminosa chefiada por Silval Barbosa.