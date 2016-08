YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Dois bandidos invadiram uma empresa de paisagismo no Jardim Tropical, em Cuiabá, e furtaram notebooks, um Ipad e uma quantia superior a R$ 4 mil em dinheiro.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 3h30 de quarta-feira (24).

Os bandidos pularam o muro do local e, em seguida, empurraram o ar-condicionado de uma sala.

Pelo buraco na parede, conseguiram ter acesso a um dos escritórios, onde pegaram dois notebooks, um Ipad e uma quantia de R$ 4.600.

Eles ainda furtaram algumas ferramentas do local e fugiram pela porta da frente.

O caso foi registrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá.