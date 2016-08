YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um homem de 59 anos foi preso nesta quinta-feira (25) após furtar uma televisão de um condomínio próximo à Avenida das Torres, em Cuiabá. Essa é a segunda vez no mês que ele é preso por furto.

De acordo com as informações do 24º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição encontrou S.L.S., na avenida, carregando uma TV de 32 polegadas, envolvida em um cobertor.

Ele foi abordado e informou aos policiais que estava levando a televisão até uma assistência técnica, pois ela estaria queimada.

No entanto, os policiais foram até um comércio e ligaram a TV, que funcionou normalmente.

Diante do flagrante, o suspeito acabou contando que havia furtado a televisão de uma casa, localizada dentro de um condomínio no entorno da Avenida das Torres.

S. ainda contou que é usuário de droga e a intenção era trocar o produto por 50 gramas de cocaína.

Segunda prisão

Conforme o 24º BPM, essa é a segunda vez que S. é preso no mês.

No dia 8, ele foi preso por violação de domicílio e furto a uma residência no bairro Jardim Itália.

Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.