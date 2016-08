YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma travesti de 30 anos foi assassinada com dois tiros, no final da tarde de quinta-feira (25), no Bairro Pedra 90, em Cuiabá.

A causa da morte seria uma dívida de R$ 20 com um traficante da região.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para atender a ocorrência e, quando chegaram no local, já encontraram o corpo de Érika, nome social adotado por Werik Rafik Pinto de Arruda.

O corpo estava no sofá da sala, com dois ferimentos de arma de fogo - um no tórax e outro no pescoço.

Uma testemunha, que estava em casa com Érika, informou que um homem chegou cobrando uma dívida de R$ 20 que ela tinha com um traficante da região.

Érika teria dito para ele voltar mais tarde para pegar o dinheiro. O suspeito teria pedido algo para beber e a vítima lhe deu uma garrafa de suco.

Assim que ele terminou de beber, o homem sacou de uma arma e fez os dois disparos.

A DHPP vai investigar o caso.