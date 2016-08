YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta quinta-feira (25), mais de 24 quilos de cocaína, na BR-174, próximo ao município de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá).

Conforme as informações, a ação contou com a participação da Polícia Federal e Rodoviária Federal.

A apreensão aconteceu após o Gefron receber uma denúncia sobre um veículo carregado com drogas a caminho de Cuiabá.

Barreiras foram montadas com o apoio das policiais, com o objetivo de localizar e abordar o carro, que foi identificado.

Na abordagem, que foi feita com a ajuda dos cães farejadores do Gefron, os policiais identificaram 27 tabletes de cocaína escondidos no interior da caixa do ar-condicionado do veículo.

O motorista, identificado como S.F.S., 35 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico e encaminhado para a Polícia Federal de Cáceres.

Com ele, ainda foram apreendidos dois celulares e uma quantia de R$ 2.114.