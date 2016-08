YURI RAMIRES

Um estudante de Medicina, de 31 anos, identificado como R.F.C.C., foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (26), após ser pego com 43 comprimidos de ecstasy. A prisão ocorreu após um acidente de trânsito.

O 1º Batalhão da Polícia Militar informou que R. colidiu com outro veículo na Avenida Isaac Póvoas, no centro de Cuiabá, e fugiu do local.

R. estava em uma BMW branca, que atingiu um Toyota Etios.

A PM foi acionada e, em rondas, conseguiu alcançar o suspeito na Praça Ipiranga.

Os policiais o revistaram e encontraram um envelope plástico com 43 comprimidos de ecstasy em suas "partes íntimas", segundo o boletim de ocorrência.

Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas.

De acordo com o tenente Luiz Fernando Lima Façanha, o estudante afirmou que comprava a droga em grande quantidade para revender.

"Ele disse que comprava por atacado, uma vez que o preço era menor. Em seguida, repartia com os amigos. Ele vendia cada comprimido por R$ 30", lembrou.

R. atualmente é interno no Hospital Geral Universiário (HGU) em Cuiabá.