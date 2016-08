DA REDAÇÃO



Policiais militares apreenderam 32 tabletes de maconha no início da tarde desta sexta-feira (26), na BR-364, entre Cuiabá e Rondonópolis.

A droga estava em poder de duas mulheres.



A equipe de Inteligência do 24º Batalhão já vinha realizando o monitoramento na rodovia, com objetivo de identificar e localizar essas duas mulheres, que já vinham buscando drogas no Paraguai para distribuir em Cuiabá.



Hoje à tarde as duas mulheres foram vistas pedindo carona no acostamento da BR-364, próximo à comunidade Olho D'Água.

Elas foram abordadas pelos policiais, que encontraram os 32 tabletes de maconha dentro da mala.

Uma adolescente de 16 anos e K.F.A., de 18, foram encaminhadas para a Central de Flagrantes e autuadas por tráfico de drogas.