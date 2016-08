DO TERRA NOTICIAS



Os corpos de três brasileiras que estavam desaparecidas desde o fim de janeiro foram encontrados nesta sexta-feira no fundo de uma caixa d'água de um hotel para cachorros nos arredores de Cascais, a 25 quilômetros de Lisboa.

De acordo com com o jornal Diário de Notícias , que cita o comandante do Corpo de Bombeiros da freguesia de Parede, Pedro Araújo, as jovens seriam as irmãs Michele Santana Ferreira, de 28 anos, e L.N.S, de 16, e a amiga delas Thayane Milla Mendes, 21 anos. As irmãs seriam de Minas Gerais e a outra jovem teria nascido no Espírito Santo. Ainda conforme a imprensa portuguesa, Michele estaria grávida de três meses.

A operação foi dirigida pela Polícia Judiciária de Portugal, que recebeu um alerta da Interpol, supostamente desencadeado pela confissão do namorado de uma das meninas às autoridades brasileiras. Conforme as primeiras investigações, ele seria o principal suspeito.

