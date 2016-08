A prisão foi feita após monitoramento no Bairro Residencial Coxipó

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam na tarde de sexta-feira (26), W.S.S., 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu por meio de um mandado de prisão preventiva que havia sido decretado pela Justiça, em agosto de 2015, ou seja, há mais de 1 ano.

De acordo com as informações, W. foi localizado no Bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá, após a equipe da PM receber diversas denúncias sobre o foragido.

Um monitoramento foi montado nas proximidades da residência do procurado, bem como em possíveis locais de trabalho.

Na sexta-feira (26), ele foi flagrado em frente a uma residência. Ao ser abordado, não apresentou resistência e foi preso.

O mandado foi expedido pela 9º Vara Criminal da Capital.