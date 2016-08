YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (26), E.S.D.N., 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado com a arma em uma conveniência, no ponto final do Bairro Pedra 90.

De acordo com as informações, denúncias que chegaram até o 9º Batalhão deram conta de que um rapaz estaria comercializando armas de fogo em uma loja de conveniência.

A PM foi até o local e monitorou a atividade do suspeito, até que ele foi avistado colocando uma arma na cintura.

E. foi abordado e preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Um revólver calibre 32 com seis munições intactas foi apreendido.

A polícia ainda encontrou, no celular do suspeito, várias conversas sobre a comercialização de armas de fogo, de diversos modelos e calibres.

Também havia, nas mensagens, uma negociação de venda de um fuzil. Os fatos serão investigados.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado. Ele deve passar por audiência de custódia nas próximas horas.