Celulares estavam em cima do telhado de uma casa

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Dezoito celulares roubados da loja Havan, localizada na Avenida da FEB, em Várzea Grande, foram recuperados pela Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (26).

De acordo com as informações da PM, dois homens armados entraram na loja e anunciaram o roubo no quiosque de aparelhos

Eles fugiram com os celulares e ainda dispararam um tiro na hora da fuga.

Câmeras de segurança conseguiram flagrar um Astra prata dando suporte. Um casal estava dentro do veículo.

Eles fugiram sentido Cuiabá. Em diligências, policiais do 3º Batalhão conseguiram rastrear dois celulares roubados.

O veículo foi encontrado abandonado em uma rua do Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá.

Já os demais celulares foram encontrados em cima de um telhado, em uma casa do mesmo bairro.

A PM não informou se os suspeitos foram presos.