YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Um rapaz de 25 anos morreu após uma briga em um bar, localizado no Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. O crime foi registrado na noite de sexta-feira (26).

De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das 20h, um suspeito chegou no bar e começou a discutir com D.J.P.S.

Após acalorada discussão, o suspeito sacou uma arma e disparou os tiros contra o homem, que caiu ao lado de uma mesa de sinuca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou, o homem já estava morto.

Policiais do 3º Batalhão da PM, que atenderam a ocorrência, fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O homicídio será investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).