No inquérito policial que investiga os supostos golpes aplicados pela quadrilha de estelionatários liderada, segundo a Polícia Civil, pelo ex-vereador João Emanuel Moreira Lima, ao menos cinco crimes foram confirmados durante as investigações.

A quadrilha foi desarticulada na Operação Castelo de Areia, deflagrada na sexta-feira (26), pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). A operação resultou na prisão de cinco pessoas.

A atuação dos investigados se dava, basicamente, na oferta de empréstimos junto a bancos internacionais com juros menores do que os de mercado, mediante o pagamento de caução. As vítimas são empresários e agricultores de Mato Grosso.

“Ocorre que após o pagamento da caução exigida, o negócio não se concretiza e os indiciados se apropriam do valor entregue pelas vítimas”, diz trecho do inquérito.

Foi estimado que a organização tenha lucrado com os golpes uma quantia superior a R$ 50 milhões. Cinco das vítimas foram citadas na decisão da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, responsável por autorizar as prisões e buscas.

Em 2014

O primeiro crime teria sido praticado, em julho de 2014 contra o empresário Ademir Macorin da Silva, que foi abordado em uma exposição agropecuária em Tapurah (433 km ao Norte de Cuiabá).

“Ao interessar-se pelo negócio, a vítima falou com Marcelo de Melo Costa, que seria “testa de ferro” de Walter Dias, então proprietário da ABC Shares”, diz trecho do documento.

A vítima então solicitou um empréstimo de R$ 1,6 milhão. Porém, Marcelo Costa teria exigido primeiro o pagamento de R$ 112 mil a título de seguro, correspondente a 7% do valor do empréstimo. O dinheiro foi depositado na conta da empresa de Walter.

O suposto golpista ainda conseguiu convencer a vítima a pedir um valor maior, de R$ 4 milhões, tendo aumentado o valor do percentual para R$ 280 mil.

A quantia, que por fim totalizou R$ 170 mil, foi depositada na conta de Shirlei Aparecida, esposa de Walter.

A vítima só percebeu o golpe quando os integrantes do grupo começaram a exigir um novo valor, dessa vez de US$ 50 mil dólares, para abrirem uma conta no Bank of América, onde conseguiriam o empréstimo almejado.

Já o segundo registro de crime foi praticado contra Teilor Seidler. Conforme a polícia, foi “bastante semelhante ao que vitimou Ademir Macorin”.

Os investigados firmaram contrato de crédito com a vítima em junho de 2014.

Nesse acordo, a vítima investiria U$ 300 mil dólares na empresa American Financial Holdings LTDA, por meio da ABC Shares.

Teilor informou que acabou entregando R$ 398.650 ao grupo, para que uma conta fosse aberta em um banco de Santiago, no Chile.

No entanto, não recebeu o lucro prometido, nem mesmo a restituição do dinheiro entregue aos criminosos.

Por conta das fraudes, a ABC Shares teria parado de atuar no mercado, e foi assim que surgiu a Soy Group Holding America LTDA.

Falso chinês

O terceiro crime, conforme registros da GCCO, ocorreu em dezembro de 2015. O ex-vereador João Emanuel teria se identificado como vice-presidente da empresa Soy à vítima Edson Vieira dos Santos

Na época, João Emanuel teria proposto à vítima um investimento de alto vulto no Amazonas e em Cuiabá

“Na época, João Emanuel teria proposto à vítima um investimento de alto vulto no Amazonas e em Cuiabá. [...] a vítima iria auferir um lucro de R$ 170.625.0254, desde que disponibilizasse 40 folhas de cheques totalizando o valor de R$ 50.500.000,00”.

Porém, a vítima não conseguiu lucro nenhum, mas seus cheques teriam sido trocados pelos investigados com agiotas, que passaram ameaçar a vítima em busca do pagamento das quantias respectivas.

Foi aí, conforme o inquérito, que um falso chinês entrou na história. Ele foi apresentado como proprietário de um banco na China. A alegada farsa foi armada pela quadrilha com intuito de dar mais credibilidade à ação.

Consta no inquérito que uma reunião entre a vítima e o falso chinês foi marcada pelos investigados João Emanuel e Lázaro Roberto Moreira Lima – apresentado como diretor jurídico do Grupo Soy.

Os investigados teriam simulado que falavam em chinês durante o encontro.

Quando Edson descobriu o golpe, ele voltou a procurar os golpistas, “ocasião em que recebeu apenas promessas que nunca foram cumpridas”.

Neste ano

Gilson César do Nascimento foi a quarta vítima da suposta quadrilha. O golpe aconteceu em fevereiro de 2016, quando foi procurado por um sujeito identificado como Ailton, que seria representante do grupo Soy.

Ailton teria proposto a efetivação de empréstimos de valores em dólares com taxas de juros reduzidas. A vítima se interessou e foi até a sede da Soy, ocasião em que Evandro José Goulart solicitou um empréstimo de US$ 4 milhões, equivalente a R$ 14 milhões.

Evandro solicitou que uma quantia de R$ 182 mil fosse paga para a abertura da conta em um banco estrangeiro, que garantiria a operação. A vítima acabou passando R$ 40 mil e até hoje não obteve o valor de volta.

O último golpe relatado à polícia foi contra Assan Fouad Salim. Ele contou ter sido abordado por Evandro José em sua empresa, sob a justificativa de negociar a compra de móveis de escritório.

O caso aconteceu assim que os investigados decidiram instalar a empresa Soy em um prédio próximo à Avenida do CPA, em Cuiabá.

A compra, no valor de R$ 119.240, foi paga apenas com R$ 25 mil, restando um prejuízo de R$ 90 mil ao empresário.

Ponta do iceberg

O delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, afirmou em coletiva que as investigações estão apenas começando. A primeira fase, que resultou na prisão de cinco pessoas, seria apenas “a ponta do iceberg”.

Seguem presos: Walter Dias Magalhães Junior; Shirlei Aparecida Matsuoka; Evandro Goulart; Marcelo de Melo Costa e João Emanuel.

A operação ainda cumpriu um mandado de condução coercitiva e sete de busca e apreensão.

Os acusados vão responder por estelionato e organização criminosa.

