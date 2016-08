DE O TEMPO



“Esse capiroto matou as minhas filhas e tem que pagar por isso”. A frase é de Solange Santana Leite, de 50 anos, mãe das mineiras Michele Santana Ferreira, de 28, e Lidiana Neves, de 16, que, junto com uma amiga, foram encontradas mortas em Portugal nessa sexta-feira (26). A dona de casa afirma que o namorado de Michele é o autor dos crimes.

Em entrevista à reportagem de O TEMPO, Solange, que mora na cidade de Campanário, na região do Rio Doce, contou que ficou sabendo das mortes através de uma conhecida que mora em Portugal.

“Ela me chamou no Facebook e disse que precisava me contar uma coisa. Em seguida mandou as notícias que saíram nos jornais de Portugal”, explicou a mãe.

Segundo ela, o suspeito veio para o Brasil e moraria em Belo Horizonte. Ela não tem contato com a família do genro. “Tenho certeza que foi ele. Esse homem mentiu dizendo que minhas filhas e a amiga tinham ido para Londres. Quando viu que o cerco estava apertando, ele, que também é brasileiro, voltou”, contou a dona de casa.

A mãe disse que Michele nunca reclamou do namorado, com quem estava há mais de quatro anos. Na época do desaparecimento, a vítima estava grávida de três meses. Além dela e de Lidiana, a capixaba Thayane Milla Mendes, de 21, também foi assassinada. As três foram encontradas em um pet shop em Tires, em Cascais.

Solange disse que o Itamaraty ainda não entrou em contato e não sabe se vai trazer os corpos para o Brasil. “Fiquei sabendo que é muito caro. Se realmente for, uma amiga que está em Portugal vai olhar a possibilidade de cremação. Ninguém da minha família vai para lá. Se fosse para buscar as meninas vivas tudo bem, mas só as cinzas não temos condições”, afirmou.

O caso é investigado pela polícia portuguesa, que ainda não divulgou detalhes da apuração.

Sumiço

As três jovens deixaram de fazer contato com as famílias no início do ano. Michele e Lidiana ligavam para a mãe todos os dias e também se comunicavam pelo Facebook.

Em fevereiro, as contas das irmãs e da amiga foram desativadas na rede social e Michele passou a se comunicar apenas pelo WhatsApp.

“Ainda fiquei conversando até 11 de fevereiro com Michele por mensagens, mas desconfiei que não era ela. Alguém estava usando o telefone da minha filha”, disse Solange em entrevista concedida no dia 13 de maio.

