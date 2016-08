DO G1



Um caminhão do Exército carregado com drogas foi apreendido nesta madrugada de domingo (28), na rodovia Anhanguera, na região de Campinas (SP), e dois militares foram presos. Segundo informações do Comando Militar do Sudeste, dentro do veículo estavam os cabos Higor Abdala Costa Attene e Maykon Coutinho Coelho.

De acordo com a GloboNews, o veículo estava carregado com pelo menos 3 toneladas de maconha e houve troca de tiros durante a abordagem policial. A droga seria distribuída na região de Campinas. O caminhão apreendido tinha marcas de disparos nas portas, vidros quebrados e um pneu furado.

Caminhão do Exército detido na região de

Campinas (Foto: André Natale/ EPTV)

Mais suspeitos

Ainda segundo a GloboNews, um terceiro militar suspeito de participar teria fugido e foi encontrado nesta manhã pela Guarda Municipal em Cordeirópolis (SP) com roupas do Exército e ferido.

Os guardas encaminharam o suspeito para a Santa Casa de Limeira (SP) para tratamento e acionaram a Polícia Civil. Após receber alta, ele deve ser levado junto com os outros presos para São Paulo.

Segundo Centro de Comunicação do Exército, o terceiro militar é o cabo Simão Raul, do mesmo regimento. Dois civis que teriam dado apoio à ação também foram presos na região.

Mato Grosso do Sul

Segundo o Comando Militar Sudeste, o veículo pertencia ao 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20 RCB), de Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). Um inquérito policial será aberto para investigar o caso.

Na parte da tarde, a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), em São Paulo, disse que divulgará mais detalhes sobre a investigação em uma entrevista coletiva.

