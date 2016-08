YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 22 anos foi estuprada por três homens, que invadiram sua residência na noite de sábado (27), no bairro Jardim Jockey Club, em Cuiabá.

De acordo com as informações da vítima, por volta das 22h, ela havia acabado de tomar banho e estava em seu quarto quando os três homens arrombaram a porta e invadiram a casa.

Ela foi abordada pelos suspeitos ainda nua. Os homens, então, passaram a abusar da mulher, apalpando todas as partes de seu corpo.

Um deles estava armado. Durante o ato, o homem colocou a arma na cabeça da vítima e a ameaçou de morte. Ela ainda foi agredida verbalmente.

Objetos da casa também foram furtados. Notebook, celulares, perfumes e a carteira dela foram levados.

No mesmo dia, no período da tarde, o marido da vítima havia sido alvejado com dois tiros. A tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar. Ele sobreviveu ao atentado.

A mulher registrou o caso na Central de Ocorrências da Polícia Civil, que vai investigar a ligação entre os crimes.